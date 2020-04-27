母親節給媽媽美又香的茶樹精油乾洗手！ 抗疫大戰！健康貼心愛的禮物

文 / 立光形象創意

DaisyCode從品牌創立以來，一直秉持著「過好每一天」的最純粹初始理念。身兼彩妝師、攝影師、品牌總監多重身份的青年藝術家Daisy.H，在2017年，創立生活美學品牌DaisyCode開始，用親身去實踐了在世界行旅的斜槓人生。

期間，在溫哥華、多倫多、巴黎、倫敦、聖托里尼、東京、名古屋、香港、台北，到去年初冬受經典品牌Prada邀請，再飛米蘭參加時裝大秀……。這些日子是尋夢、是追夢、是築夢、也是圓夢；人生總充滿許多不可預期的驚喜，時間也永遠不會停下，生活裡若能帶著藝術眼界與心境去看世界，再怎麼平凡的時刻，都因此而不平凡，亦難能可貴。

2020年的春天，正在步履維艱度過大自然反噬的我們，霎時領悟了「平安健康」是多麼簡單卻又珍貴的奢求，於此同時，DaisyCode依然堅持對生活的熱愛和執著，過成自己最好的樣子。

剛開始有乾洗手的產品發想，純粹是品牌總監Daisy.H為了彩妝工作上的尊重專業需求而產生的概念發想，而隨著抗疫戰線的延長，正巧也成為給生活中的大家自我保護的隨身便攜小物。

茶樹精油乾洗手50ml，便攜又優雅。現在購買免運費哦！ 圖／立光形象創意 提供
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DaisyCode茶樹純質精油乾洗手，採用Tisserand滴莎蘭德大師選用澳洲茶樹精油，並添加讓手保濕潤澤的玻尿酸與蘆薈，使用過後的精油香氣與指尖觸感非常的舒服。

對於彩標的設計，加入了DaisyCode的理念，讓藝術融入生活，結合了《創造亞當 The Creation of Adam》這幅名畫，在上帝與亞當手碰手的瞬間第一視覺上與乾洗“手”呼應，而在創造生命的那一瞬間，生命是如此的珍貴和特別，我們在有限的日子裡，「活出自己」才是生命中最重要的事。

澳洲茶樹精油乾洗手與遠紅外線頂級精油面膜是DaisyCode主力產品。 圖／立光形象創意 提供
澳洲茶樹精油乾洗手與遠紅外線頂級精油面膜是DaisyCode主力產品。 圖／立光形象創意 提供

而DaisyCode遠紅外線花系列頂級精油面膜，從推出以來，一直是醫美診所與美容沙龍的愛用品牌。在日本稱之為生育光線的遠紅外線，透過最新科技置應到面膜中，加上英國頂級Tissrend滴莎蘭德純質精油的呵護，薰衣草面膜深層補水、玫瑰面膜細緻嫩白，對於肌膚的保濕鎖水，肌理平衡，賦活緊實，一刻都不鬆懈。

加拿大美學品牌DaisyCode位於台北的工作室。 圖／立光形象創意 提供
加拿大美學品牌DaisyCode位於台北的工作室。 圖／立光形象創意 提供

在這個充滿愛的五月裡，DaisyCode希望帶給屬於媽媽的24小時呵護。

白天外出時，茶樹精油乾洗手小瓶裝隨身攜帶，隨時保持手部清潔，又潮又香又能保護自己。

夜晚在家時，遠紅外線頂級精油面膜，賦活肌理，保濕嫩白，讓你肌膚安穩鎮定一夜好眠。

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