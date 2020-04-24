非得出門工作 4點保護自身健康

全國上下多數人因應新冠肺炎疫情居家避疫，但還是有人必須出門工作，包括醫護人員、超市店員、藥師、送貨員等；不得已須離家上班的人，更須注意保護自己的健康要點。

保持安全距離

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫規範，必須與人保持至少六呎的距離。紐約北岸大學醫院(North Shore University Hospital)加護病房護士伊萊絲‧伊索柏(Elyse Isopo)表示：「你須假設你旁邊的人感染了病毒，這是非常重要的觀念。」

當你一整天在商店或倉庫工作，或與其他人一同乘車，必須思考如何與同事和顧客保持距離。

清潔工作環境

如果你是收銀人員或駕駛，每天開始工作前，記得清理你會碰到的物體表面。CDC對此也提供清潔和殺菌的建議方法。麻州職業安全與健康聯盟(MassCOSH)也指出，部分零售業者允許收銀員每30分鐘清潔收銀機一次；司機也必須定時清潔方向盤和其他會碰觸到的地方。

使用防護裝備

就算與同事和顧客保持距離，防護裝備能保護你免於接觸病毒，或傳染給其他人。確認雇主提供至少60%的酒精、手套、護目鏡和口罩。

把握休息時間

哈佛大學公衛學院社會與行為科學教授葛洛莉安索然森(Glorian Sorensen)表示，不論是開車送貨還是在收銀台結帳，趁著工作空檔洗手非常重要，盡量把握每一次休息時間。為防範新冠病毒，CDC建議勤洗手，每次至少20秒。

此外，確認公司是否提供有薪病假，在需要時使用。索然森說：「當雇主不提供帶薪病假，員工很有可能抱病上班，危及自己和身邊同事的健康。」