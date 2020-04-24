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台美防疫松 集思廣益來救人 唐鳳：獎盃是大同電鍋
行政院和AIT共同主辦「台美防疫松cohack」活動，邀請民眾透過科技解決防疫問題。行政院政務委員唐鳳在會中表示，得獎者的獎盃是台美共同署名的「大同電鍋」，並承諾分享得獎者影片。
「台美防疫松cohack」活動由行政院防疫科技團隊策劃，以「Stay together, cohack can help! 協力合作 共助世界」為發起理念，邀請參加者以管理防疫相關資源、邁向疫後過渡措施、保護社會弱勢族群、預測工具支援決策、支援前線防疫人員、善用資料風險溝通等六大主題，透過科技解決防疫問題。
唐鳳表示，這次的活動參加者不限產官學甚至是個人，但如果是以團隊參加，建議至少其中有一名醫療、公衛、社會工作等專業背景人員，投稿方式為三分鐘以內的概念影片。得獎者可以得到一個台美共同署名的「大同電鍋」作為獎盃，以創新方式鼓勵民眾參加。
唐鳳說，之所以不提供傳統獎盃或是獎金，是希望大家參與的理由是「救人」，獎金跟獎盃反而是其次，同時也會透過媒體宣傳影片，把救人概念宣傳到全世界。他也承諾得獎者，「至少我的推特一定會推你的影片！」
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