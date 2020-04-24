肥料實名制後 農糧署：配送比預購多

農委會4月15日起，開始推動實名制預購肥料補助措施，農民攜帶身分證明文件，到農會或肥料行就可完成預購登記，人潮多時可先填寫預購單，不用排隊。預購完成後，肥料廠會在7個工作天送達鄉鎮農會或肥料行，每包40公斤肥料補助20元，補助金額200元以下者，也可以領取現金。

根據農糧署統計，到昨日已有超過2萬8000位農民完成預購，預購數量近2萬5000公噸，15、16日預購的肥料都已到貨，配送量達預購量的127%，配送量超過預購量。

農糧署表示，購肥資訊系統依據不同作物種類，設定當期作每公頃用肥檢核數量標準，標準依據農試所專家提供各類作物合理施肥量設定，避免農民用肥過多，可分散農民用肥需求，讓肥料穩定供應至全體農民。

農糧署說，預購肥料補助不是肥料降價，降價會讓農民使用更多肥料，不容易達到合理化施肥。肥料預購補貼措施不會影響市售肥料價格。

農民反映預購過程繁複，農糧署表示，農民只有第一次預購要帶身分證，之後系統內就會有農民朋友的資料，農民朋友下次只要人來，不用再附任何資料，就可以直接用系統內的資料登記預購。未來這套系統建立之後，農委會其他的政策利多也可以直接對接到實耕農民，讓農民朋友務農更有保障。