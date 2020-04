台美防疫松開跑 陳其邁：集思廣益 降低疫情全球影響

新冠肺炎疫情持續延燒,全球致力於推動或促成線上防疫松活動,鼓勵全球創作者,運用科技尋找應用方案,解決因疫情產生的各類問題與需求。行政院今宣布台美共同發起「台美防疫松 (cohack)」,鼓勵專家及參與者以黑客松形式集思廣益,促進跨政府機關、跨領域、公私協力與多方交流,共創精準防疫資訊的應用方案,共同找出抗疫創新方法。

行政院指出,今年初全球陷入新冠肺炎疫情風暴中,致使各界陸續投入防疫工作,歐盟及多國政府(德國、瑞典、愛沙尼亞和印度等)皆致力於推動或促成線上防疫松活動。

行政院今與AIT共同舉行記者會,繼3月18日外交部與美國在台協會(AIT) 簽署防疫夥伴關係、同步發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」,宣誓攜手對抗新冠病毒後,今由行政院副院長陳其邁與美國在台協會代表,雙方再次共同發起「台美防疫松 (cohack)」,鼓勵專家及參與者以黑客松形式集思廣益,共同找出抗疫創新方法。

行政院表示,透過本次台美聯合活動,使具有可行性、創新性及社會影響力的防疫數位應用方案,能實質促進防疫、擴大社會溝通、與跨國合作。

陳其邁指出,台美防疫松透過徵集實際的需求課題以克服當前挑戰,並採開放創新的思維與態度,就更能透過集思廣益,為前線醫護人員、大眾、產業及國際社會創造更多的和諧,利他也利己。

陳其邁更以口罩實名制舉例,肯定政府偕同民間團隊迅速開發口罩供需資訊平台,不但成功上線,也被鄰近的日、韓及各個國家讚許,不難看見數位科技對防疫有其意義跟價值。而此次台美防疫松運用資通訊科技與數據的力量,期能紮根、發芽進而茁壯,齊力讓好的數位抗疫解方或創新服務付諸實行,降低疫情對全球的影響,以協助建構更成熟的公衛系統與支援體系,進而嘉惠更多的區域及國家。

行政院表示,此次特別發起「台美防疫松cohack」,是由行政院防疫科技團隊一手策劃,以「Stay together, cohack can help! 協力合作 共助世界」為發起理念,提出六大防疫相關主題,包含:管理防疫相關資源、邁向疫後過渡措施、保護社會弱勢族群、預測工具支援決策、支援前線防疫人員、善用資料風險溝通。希望藉由號召台美雙方政府及台美民間共同參與、響應,整合政府公開資訊與民間資料,藉由國內外團隊跨界集思,齊力創造解決方案或創新服務,降低疫情對全球的影響。