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減輕花農受疫情衝擊 台南市圖書館買火鶴花送借書民眾
這兩天民眾到圖書館借書，有些人會拿到免費的粉紅色火鶴花一朵，原來是市政府為了協助花農減少損失，趁著「世界書香日活動」，由市立圖書館採購分送到全市各地公立圖書館，限量送給借書民眾，很多民眾拿到都很開心。
原來台南市是台灣火鶴花主產地，過去多數外銷，因為新冠肺炎疫情難以出口，市長黃偉哲希望協助提振本市花卉內需市場，減輕疫情對花農衝擊，市府部分單位舉辦活動時，就採購火鶴切花來作文宣品。
黃偉哲說，火鶴台語諧音「乎好」（給他好），即將到了的5月是母親月，希望民眾能夠用火鶴來代替康乃馨，能為母親帶來「乎好」的生活，大家也很多採購火鶴 。
永康區長張睿明表示，火鶴的花語為「熱情」、「關懷」，是台灣外銷十大花卉。市立圖書館總館向六甲區在地花農購買，取代以往買玫瑰花作為書香日贈花，火鶴花花期較長，能長伴民眾閱讀；另一方面也幫助因疫情而減少外銷市場的本地農民推廣內銷市場。
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