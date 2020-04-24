世界閱讀日 彰化縣分流限額來讀書

彰化縣立文化局即日起到6月28日在縣立圖書館，舉辦「2020彰化縣世界閱讀日─與閱讀同行」，為了新冠肺炎防疫，活動分流進行，兒童閱覽區每梯次限20人以內參加，親子閱讀限20對，其餘閱讀活動在一樓大廳，打開窗戶讓空氣流通，民眾一律戴口罩、手部消毒才能進門看書。

彰化縣世界閱讀日活有有縱橫半線-字謎藏在格子裡、看見彰化詩情、2019 Openbook好書獎．圖書館聯展及好享讀主題書展，在一至三樓舉辦；今天文化局長張雀芬說，防疫期間一律採小團體活動，小型館室限額20人進入，較大的館室限30人，如果報名超過30人以上，移往原本不開放的四樓會議室辦活動。

彰化縣文化局另舉辦「縱橫半線-字謎藏在格子裡」和「看見彰化詩情」，都在大 廳進行，沒限制參加人員，文化局會打開窗戶，參加者戴口罩、消毒手部，民眾儘量使用網路借書，可蓋章集點兌換精美獎品。