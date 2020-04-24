屏東總圖大改造搶先看 潘孟安貼美照民眾爆讚

閉館2年重新整修的屏東總圖書館已進入工程尾聲，外界好奇改造後的總圖會呈現什麼新風貎，屏東縣長潘孟安昨晚在臉書以「屏東總圖大改造，閱讀屏東全力拚！」為題，貼上10多張美照，並預告預計暑假期間完工；看到舊建築注入新生命的總圖新風貎，網友驚呼「這圖書館也太美了」、「好期待趕快啟用」、「讓人想待上一整天」。

潘孟安說，知道大家很期待，防疫全力拚，總圖進度也努力趕，但因為30年舊建築整修過程中，發現有許多困難需要克服，為了更安全的結構、更明亮的閱讀空間，所以必須花更多時間來做好細節，請大家見諒，預計在暑假期間完工。

他說，舊建築加入新生命，新建築挑高大廳，座位擴增為700位以上，5層樓重新打造兒童、青少年、樂齡跨世代共讀，規劃多元文化與屏東文學等專區，與樹林融合一體，自然採光營造書香，同時規畫輕食區，提供大家更舒適的空間。

總圖還會建置RFID系統，讓讀者可以自行操作借書還書，同時設置24小時還書機，還書不用等，團隊正盡全力趕工，讓大家早日能來享受書香。