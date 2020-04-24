你下載的是正港中華郵政App嗎？3個方式辨真偽

中華郵政說，近日有駭客偽冒中華郵政「e動郵局」App，製作惡意App「中華郵政」，而且可能透過釣魚簡訊大量發送下載連結，如果民眾下載惡意App，將遭駭客竊取行動裝置的機敏資訊。

中華郵政提醒，常有詐騙集團藉由中華郵政公司名義發布詐騙簡訊，誤導民眾點擊連結安裝惡意App，建議最好透過Google Play Store或Apple App store下載安裝中華郵政開發的App。

中華郵政說，官方App名稱應為「e動郵局」，而非「中華郵政」。由於偽冒App圖示未使用透明背景，當手機的主畫面不是白色圖片為主的話，這個「中華郵政」App的圖示四個角落就會顯示有白邊。中華郵政官方「e動郵局」App圖示為完整透明背景，所以不會帶有白邊。

此外，惡意木馬後門App第一次啟動時，會出現請求使用者「變更預設簡訊應用程式」的詢問視窗，並要求「允許應用程式一律在背景執行」的權限，以達到攔截設備簡訊目的。中華郵政官方App，開啟時僅詢問存取裝置中的相片、媒體和檔案之權限，與顯示交易安全的提示訊息。

中華郵政說，如果這些方法都無法分辨，可以開啟開發人員功能，進入「設定」→「系統」→「開發人員選項」→「正在運作的服務」，點選可疑中華郵政圖示進行檢查。正常的中華郵政App下方字串為「com.mitake.android.epost」，且通常不會常駐於背景執行。但惡意木馬後門App下方字串為隨機英文字，如：「da.hao.pao.bin」。