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「只有台灣有！」老外居檢手機故障 台檢疫員外送新手機

聯合新聞網 / 綜合報導
提摩西在台居家檢疫，因手機故障被員警關切，沒想到檢疫官登門送上一台新手機，令他相當吃驚。圖擷自Timothy Conkling FB
提摩西在台居家檢疫，因手機故障被員警關切，沒想到檢疫官登門送上一台新手機，令他相當吃驚。圖擷自Timothy Conkling FB

新冠肺炎疫情嚴峻，目前只要從國外回來，一律須居家檢疫14天，並會透過手機監測隔離者是否有離開檢疫範圍。近日一位自美國來台的民眾，因為手機無法充電而被當地員警關心，沒想到在他告知情況後，沒過多久警察就送來新手機供他使用，令他大讚：「只有台灣才會有這種事。」

這位名叫提摩西（Timothy Conkling）的男子23日在臉書發文，他稱當天早上六點半有員警上門盤查。由於提摩西這個月17日來台，因此必須實施居家檢疫14天。然而他的手機充電系統故障導致手機關閉，因而觸發警報系統，員警也因此上門關心。

與員警說明情況後，提摩西也告知負責的檢疫官表示他的手機有問題無法充電。結果一小時後，該名女警就帶著新的手機出現。而這位女警先前也曾為提摩西外送巧克力，也因此他驚訝的說：「先是巧克力，然後是新的手機，接下來會是什麼！這種事只有台灣有！」

提摩西的貼文下方有許多好友紛紛留言表示不可置信，並稱讚台灣的隔離措施，「真的很喜歡台灣把隔離這種恐怖的事情盡可能變得快樂」、「這就是為什麼台灣是全世界因應新冠病毒最好的地方」；另外也有人幽默回應，「也許下次他們會送珍珠奶茶」、「天啊！我需要被隔離」、「也許你應該嚴查你的隔離時間」。

居家檢疫 新冠肺炎

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