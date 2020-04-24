長效心輔器放寬 健保署：目前條件未變 預計年底討論

心臟移植是治療末期心臟衰竭的有效方法，但根據器官捐贈移植登錄中心統計，台灣每年平均有250人在等待心臟移植手術，但其中僅約80人可等到、順利移植，且有部分患者等不到換心而撒手人寰。

三軍總醫院院長蔡建松也表示，身兼台灣胸腔及心臟血管外科學會理事長的他，打算以學會名義提建言，呼籲健保對長效型心室輔助器的年齡層、開心者、甚至給付次數都能有放寬空間。對此，健保署表示，目前給付限制條件未變，但歡迎醫界給予建議，健保署預計年底召開專家會議討論。

健保署副署長蔡淑鈴表示，心室輔助器就像葉克膜般，主要是針對心臟衰竭患者等待換心期時的輔助工具，只是葉克膜使用時間短。健保對於短、長效心室輔助器都已有補助，於2011年10月起給付「短效型心室輔助器」（給付價約35萬），給付次數不限；2018年10月起給付「長效型心室輔助器」（起初給付價約375萬，後調升為425萬），也使患者存活率大幅延長。但由於長效型價格非常高，因此在給付條件上僅一次，並希望是用在最有機會的人。

蔡淑鈴說，長效心輔器開放給付以來，據健保2018年10月至2019年12月31日統計，共23人申請，平均使用天數為341天，最長使用者約500天，其中有五人使用過程中等到心臟移植。而在短效部分，據健保2019年全年統計，共有91人申請133次（部分人使用過2、3次），平均使用天數為52天，其中有31人等到心臟移植，但也有三人術後失敗而死亡，不過死亡率部分僅供參考。

在長效型的給付年齡上，蔡淑鈴澄清，目前並未有任何變動，2019年2月1日的修訂禁忌症部分，從超過65歲以上，改為年齡65歲以上(含65歲)，此為「純文字修正」，為滿65歲者就不適用（即得64歲以下才符合），以免讓民眾誤會，故現行並未有任何放寬。

而未來是否給付條件放寬？蔡淑鈴說，健保署一直都有在搜集資料參考，由於長效型開放給付還未滿兩年，且現行無論短、長效型心輔器的使用，都交由醫師專業判斷，如醫界認為真有修改空間，像是有醫師認為使用長效型，對於無法換心患者來說可免住院等優勢，可透過像是醫學會來提出建議，健保署會對使用時間、成本效益等作評估，同時也預計今年底召開專家會議，做進一步實質討論。