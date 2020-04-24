快訊

iPhone SE 256GB夯 中華電官網開賣半小時售完

外洩實驗報告草稿：瑞德西韋無治療新冠肺炎療效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長效心室輔助器健保給付嚴 心臟科醫籲條件放寬

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
三軍總醫院院長蔡建松表示，心室輔助器是對晚期心衰竭患者來說，是好的治療方式。記者簡浩正／攝影
三軍總醫院院長蔡建松表示，心室輔助器是對晚期心衰竭患者來說，是好的治療方式。記者簡浩正／攝影

國標舞女王劉真，今年2月進行主動脈狹窄置換瓣膜手術，卻因心臟功能不佳、心衰竭而緊急裝上葉克膜搶救，之後換裝心室輔助器等待換心，卻仍於上月22日晚病逝。

心臟移植是治療末期心臟衰竭的有效方法，但並非每個人都能順利移植。患者等待換心的過渡期該怎麼辦？為延長患者壽命，過去有人工心肺機、主動脈內氣球幫浦等協助，而在醫學進步下，出現了葉克膜體外維生系統，近年更有短效型、長效型心室輔助器等心臟輔助儀器出世，助患者挺過危險過渡期。

心臟科權威、三軍總醫院院長蔡建松表示，上述輔助器雖功效上不盡相同，但人工心肺機、主動脈氣球幫浦等為手術當下或已少用，俗稱「人工心臟」的心室輔助器，是目前對晚期、甚至無法換心的心衰竭患者來說，最好的治療方式。

蔡建松說，患者在急性心臟衰竭且極度不穩定時，現行上雖多以葉克膜先支持心臟及肺臟功能，但葉克膜「只能救急」，最長僅能使用不超過兩周時間，且仍有血栓或感染的風險，若患者心臟功能未見恢復，可換裝短效或長效心輔器，在急性心臟衰竭方面很有幫助。心室輔助器是藉輔助器將血液自心房、心室引流至幫浦內，再打回動脈中，藉此減輕心臟負擔、支持患者血液循環系統運作。主要作為計畫進行心臟移植患者，在等待期的連接橋梁外，也提供患者在術後回復心臟功能之輔助用途。

現行健保給予短、長效心輔器皆有補助，雖短效可多次，但由於長效心輔器費用高，一人終身僅一次、且需更完善評估，蔡建松說，長效心輔器2018年獲健保給付，體積小、不受留院限制，他認為是目前手術外，能提供晚期心衰竭患者好的治療；其存活率大幅延長外，患者等待期間甚至可出院在家生活、自由走動。

如他曾收治一名71歲心衰竭嚴重男患者，因已超過65歲無法換心，不過他本身身體狀況尚可、經濟能力也能負荷下，去年8月自費裝置長效心輔器至今，他像往常般能出門、自在生活，僅需每個月回診一次，對需等待或甚至無法換心者來說是一大幫助。

不過蔡建松說，長效心輔器的給付條件相當嚴格，如65歲以上、開過心臟手術者等都不適用。據健保特殊材料給付規定修正表，長效型心室輔助系統 （B206-8）在2018年10月開放給付，並於2019年2月1日起修訂，唯一修改為禁忌症部分，從超過65歲以上，改為年齡65歲以上(含65歲)，他認為只多一歲、評估一年僅約差四至六人受益。他呼籲年齡層、開心者、甚至給付次數都能有放寬空間，讓等待換心者找回良好生活品質。

三軍總醫院院長蔡建松表示，健保目前對短、長效型心室輔助器雖有給付，但條件相當嚴格，呼籲對年齡層、開心者、給付次數都能有放寬空間。記者簡浩正／攝影
三軍總醫院院長蔡建松表示，健保目前對短、長效型心室輔助器雖有給付，但條件相當嚴格，呼籲對年齡層、開心者、給付次數都能有放寬空間。記者簡浩正／攝影

患者 葉克膜 手術

延伸閱讀

落實Taiwan can help 三總分享台防疫經驗給俄羅斯

葉克膜、心室輔助器、全人工心臟使用時機？醫師詳解

三總新冠快篩試劑拼上市 加速檢驗時間

劉真醫療費用天價？ 醫：自費醫材的確不便宜

相關新聞

花東雙軌 環評過初審

花東鐵路近七成為單軌路段，容易誤點也難提升運量，火車票更一票難求。環保署環評專案小組昨天初審通過交通部鐵道局提出的花東鐵路雙軌電氣化計畫，起自花蓮站至台東知本站，後續環評大會及綜合規畫核定後，預計七年可完工。不過，鐵道局被專案小組環評委員批評嚴重低估空品影響，將重新規畫土方運輸。

知識導遊來了 疫情深潛他們備戰點亮旅遊業

「我坐副駕駛座指路導覽。」導遊張明石說。採訪當天，我們約在台北市中山北路，穿上顯眼橘紅色背心的他，仍職業病上身，開始介紹日治時期「條通（編按：意指巷弄）文化」，當時許多達官顯要匯居此地

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

好天氣要再等等 吳德榮：濕涼有雨至下周一

中央氣象局發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

今天降雨中部以北及東部為主 彭啟明：下周熱得像初夏

冷空氣發威，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天除了持續有雨外，重點是溫度，今天清晨是這波的最低溫...

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過...

長效心輔器放寬 健保署：目前條件未變 預計年底討論

心臟移植是治療末期心臟衰竭的有效方法，但根據器官捐贈移植登錄中心統計，台灣每年平均有250人在等待心臟移植手術，但其中僅...

長效心室輔助器健保給付嚴 心臟科醫籲條件放寬

國標舞女王劉真，今年2月進行主動脈狹窄置換瓣膜手術，卻因心臟功能不佳、心衰竭而緊急裝上葉克膜搶救，之後換裝心室輔助器等待...

防疫「乾洗手」易發炎 醫師：「濕洗手」清潔效果更優

疫情嚴峻，勤洗手、戴口罩成為全民運動，許多醫護人員的雙手因反覆清潔，造成手部皮膚紅腫疼痛、乾裂脫皮，甚至皮膚發炎。台中慈...

世界實驗動物日 倡議動物應具5項自由、3種福祉

今天是世界實驗動物日，設有國家實驗動物中心的國研院今在官方粉絲專頁表示，全球無數的醫療奇蹟仰賴犧牲奉獻的實驗動物。國際為...

張榮發基金會贈車 守護馬祖偏鄉教育

現在防疫雖為各界關注的第一要務，社福團體仍關懷偏鄉教育，愛心不間斷。張榮發基金會昨天前往馬祖，捐贈廂型車給北竿地區孩童，協助解決日常就學與課後輔導等交通問題，讓學生不用再煩惱課程受交通影響而中斷，縮小城鄉差距，保有與都會孩童一樣平等受教權。

媽慢性咳嗽 新生兒當心百日咳

一名出生未滿2個月的嬰兒連咳兩周，還流鼻水、食欲降低，住院治療支氣管後雖有改善，但出院才2天，因連續咳嗽、吸入性哮聲等，再次被帶往台北市立聯合醫院中興院區檢查。經醫師詢問，才發現嬰兒母親有慢性咳嗽病史，疑因沒打百日咳疫苗，傳染給嬰兒。

熱門新聞

羅志祥9年情斷還被爆狂約砲 性治療師曝光空虛心理

敦南誠品熄燈後 「信義店」接棒24小時書店

為何好市多鮮乳能保存70天？ 網友不意外曝7字解答

備貨＋調整周期 口罩訂購日統一調整至每周一

下周國內汽油價 估大降1元至20年新低

影／誠品敦南店再見！ 吳旻潔宣布信義店接棒24小時書店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。