長效心室輔助器健保給付嚴 心臟科醫籲條件放寬

國標舞女王劉真，今年2月進行主動脈狹窄置換瓣膜手術，卻因心臟功能不佳、心衰竭而緊急裝上葉克膜搶救，之後換裝心室輔助器等待換心，卻仍於上月22日晚病逝。

心臟移植是治療末期心臟衰竭的有效方法，但並非每個人都能順利移植。患者等待換心的過渡期該怎麼辦？為延長患者壽命，過去有人工心肺機、主動脈內氣球幫浦等協助，而在醫學進步下，出現了葉克膜體外維生系統，近年更有短效型、長效型心室輔助器等心臟輔助儀器出世，助患者挺過危險過渡期。

心臟科權威、三軍總醫院院長蔡建松表示，上述輔助器雖功效上不盡相同，但人工心肺機、主動脈氣球幫浦等為手術當下或已少用，俗稱「人工心臟」的心室輔助器，是目前對晚期、甚至無法換心的心衰竭患者來說，最好的治療方式。

蔡建松說，患者在急性心臟衰竭且極度不穩定時，現行上雖多以葉克膜先支持心臟及肺臟功能，但葉克膜「只能救急」，最長僅能使用不超過兩周時間，且仍有血栓或感染的風險，若患者心臟功能未見恢復，可換裝短效或長效心輔器，在急性心臟衰竭方面很有幫助。心室輔助器是藉輔助器將血液自心房、心室引流至幫浦內，再打回動脈中，藉此減輕心臟負擔、支持患者血液循環系統運作。主要作為計畫進行心臟移植患者，在等待期的連接橋梁外，也提供患者在術後回復心臟功能之輔助用途。

現行健保給予短、長效心輔器皆有補助，雖短效可多次，但由於長效心輔器費用高，一人終身僅一次、且需更完善評估，蔡建松說，長效心輔器2018年獲健保給付，體積小、不受留院限制，他認為是目前手術外，能提供晚期心衰竭患者好的治療；其存活率大幅延長外，患者等待期間甚至可出院在家生活、自由走動。

如他曾收治一名71歲心衰竭嚴重男患者，因已超過65歲無法換心，不過他本身身體狀況尚可、經濟能力也能負荷下，去年8月自費裝置長效心輔器至今，他像往常般能出門、自在生活，僅需每個月回診一次，對需等待或甚至無法換心者來說是一大幫助。