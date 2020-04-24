防疫「乾洗手」易發炎 醫師：「濕洗手」清潔效果更優

疫情嚴峻，勤洗手、戴口罩成為全民運動，許多醫護人員的雙手因反覆清潔，造成手部皮膚紅腫疼痛、乾裂脫皮，甚至皮膚發炎。台中慈濟醫院小兒科醫師余孟恭指出，除非是醫護人員，一般大眾應儘量採用「濕洗手」，清潔效果上更優於「乾洗手」。

台中慈濟醫院急診室護理人員表示，「工作一整天，洗手近百次」，不少同仁從一開始的雙手乾裂、脫皮到紅腫，更嚴重就演變成皮膚炎，一旦手部皮膚發炎，失去完整的保護屏蔽，碰到清潔液時疼痛難耐，讓原本已受傷的皮膚更嚴重。

醫護人員查房、看診，每接觸一位病人前後都得洗手，難怪長久下來雙手乾裂，還不時因乾燥而出現傷口。余孟恭指出，選擇「清潔方式」，例如使用低敏肥皂、低濃度或不含消毒藥劑的洗手液，可以降低皮膚發炎狀況。

余孟恭說，「乾式洗手液」是即時清潔的洗手方式，因為含酒精與清潔消毒劑的成份，快速達到消毒、清潔效果，但過程也溶解皮膚上的皮脂，就是雙手乾裂、脫皮的主因，敏感性膚質的人還會產生皮膚紅腫或發炎。