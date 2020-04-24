世界實驗動物日 倡議動物應具5項自由、3種福祉

今天是世界實驗動物日，設有國家實驗動物中心的國研院今在官方粉絲專頁表示，全球無數的醫療奇蹟仰賴犧牲奉獻的實驗動物。國際為提高實驗動物生活品質，設立了世界實驗動物日，倡議動物都要具備五項自由（5F）和三項福祉（3R），這也應用於自家寵物。

國研院說，動物應具有的五項自由包括充足的食物和水、安穩的棲息空間、自由的表現本能、放鬆的無憂生活、即時的醫療照顧。三項福祉則為替代、減量、精緻化。

其中老鼠是用量最高的實驗動物。農委會統計，我國2018年使用94萬隻實驗鼠。常見的實驗鼠有小鼠、大鼠、倉鼠、天竺鼠四種，最常用的是小鼠。

國家實驗動物中心副主任秦咸靜日前受訪時表示，老鼠和人類一樣是脊椎動物、哺乳動物，適合用於科學研究。小鼠僅25到35克是最小，成本低、經濟效益高，約六到八成科學實驗都用牠。牠們出生後三周離乳獨自生活，六到八周能懷孕，接受實驗後被安樂死，是造福人類健康的功臣。

大鼠腦部比較大，且有高血壓，常用於相關研究。倉鼠會冬眠、比較胖，有高血脂，常用於膽固醇藥物測試。牠們另有頰囊，很適合做口腔癌實驗。天竺鼠最常用來測試疫苗的安全性。實驗後，實驗鼠要安樂死，最常用的方式是二氧化碳安樂死，主因是作法較人道，也不會過度衝擊研究員的心理。

秦咸靜也說，實驗鼠有100年的歷史，牠們的祖先是科學家在實驗室選種而成，一生都為實驗而活。野外老鼠也曾是科研功臣，例如台灣的錢鼠是特有種，某次被日本人載走，路上發現牠們會嘔吐，進而產出止吐藥賺不少錢。這也促台灣團隊前進山林研究更多野生鼠。