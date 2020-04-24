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今天降雨中部以北及東部為主 彭啟明：下周熱得像初夏

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天降雨的範圍仍持續以中部以北及東半部為主。本報資料照片
今天降雨的範圍仍持續以中部以北及東半部為主。本報資料照片

冷空氣發威，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天除了持續有雨外，重點是溫度，今天清晨是這波的最低溫，北部降到14-16度，東半部15-17度，中部15-16度，南部16-18度，中午高溫北部不超過20度，東半部20-25度，中部22-23度，南部26-27度，中部以北到東半部持續的降雨，加上較低溫明顯的濕涼，中南部雲量較多也有明顯降溫。

今天降雨的範圍仍持續以中部以北及東半部為主，仍為東北風型，不過相較於過去幾天有福建廣東附近的滯留鋒面雲系東移，目前剩下台灣附近的水氣，預期有些空檔，雨勢也比昨天趨緩一些，周末兩天東北風稍微減弱，迎風面仍有陣雨，北部東半部轉為短暫陣雨，溫度會稍微回溫。

他說，周日下半天到下周一，東北風可能還稍微增強，北部、東半部及東北部迎風面溫度略再下滑，也較為陰沉偶陣雨，下周二三開始，天氣將會明顯轉變，各地也會逐步回溫轉晴，到下周四五六日則回到較為穩定，甚至有點炎熱的初夏天氣。

這一波的鋒面降雨，多數屬於層狀降雨，不算很劇烈，他說，很多人會覺得怎麼4月還下這種春雨，還頗冷的，覺得氣候異常，其實目前還是4月，還是典型的春天，這才是正常的春天，過去一二十年的春天越來越短，很快4月就進入初夏，大家習慣了異常，正常反而會覺得異常。

低溫 彭啟明 天氣動態

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