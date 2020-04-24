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好天氣要再等等 吳德榮：濕涼有雨至下周一
中央氣象局發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面厚實雲系正在通過，伴隨較強降水回波，嘉義以北已有明顯降雨。
今天白天起中部以北及東半部仍有局部雨，南部山區局部短暫降雨的機率。北台灣濕涼微冷，應注意保暖；中部亦轉涼。北部14至19度、中部15至23度、南部17至27度、東部15至25度。
明天西半部降雨減緩、北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略回升。空檔的時間不長，周日、下周一水氣再增多，中部以北及東半部有局部雨；北台濕涼。
他說，下周二至周四受高氣壓影響，鋒面水氣帶南移至菲律賓東方海面並漸遠離，台灣多雨的型態結束；為晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚涼的天氣。
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