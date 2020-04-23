外套不能收！北台灣15度 今晚到明晨最涼

真的涼，外出要穿外套。

氣象局指出，今天(23日)華南雲雨區持續影響，上午前台南以北及東半部地區普遍出現降雨，之後只剩下東北部地區持續下雨，其他地區雲量偏多。今晚至明晨，是這波冷空氣影響最明顯的時間，北台灣低溫15、16度，中部及花蓮18、19度，南部及台東約20度。

氣象局說，明天(24日)華南雲雨區持續影響，上半天水氣較充沛，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北及東北部地區有局部大雨發生的機率，外出要攜帶雨具。

氣溫方面，今晚至明晨，北台灣低溫15、16度，中部及花蓮18、19度，南部及台東約20度。應添加衣物、避免著涼，明天白天回溫有限，北台灣高溫僅18、19度，整天偏涼，中部及花蓮22至24度，南部及台東26至29度。