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為何好市多鮮乳能保存70天？ 網友不意外曝7字解答
美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，其中科克蘭全脂鮮乳是不少消費者的必買清單。不過有網友表示，該款鮮乳未開封保存期限長達七十天，讓他好奇詢問「為什麼Costco的牛奶可以保存70天」，貼文一出立刻掀起熱議。
原PO在PTT發文提及，最近發現Costco的科克蘭鮮乳，未開封保存期限長達七十天，但開封後七天要飲用完，不過一般鮮乳保存期限頂多一兩周而已，「為什麼這款鮮乳可以保存這麼久，是有什麼技術嗎？有沒有八卦啊？」
不少網友指出好市多鮮乳採極高溫瞬間殺菌，故能長時間保存，「殺菌方式不同」、「你必須先搞清楚為什麼牛奶會變質」、「開封前的滅菌程度」、「牛奶其實可以保存很久，在滅菌確實且不開封的情況下」、「高溫殺菌真空密封就辦得到」、「不意外，人家殺菌確實啊！」
據了解，科克蘭全脂鮮乳強調使用極高溫瞬間殺菌（UHT），130℃高溫殺菌、殺菌時間10秒，保存方法則是要冷藏4℃以下，所以能在開封前存放70天，但開封後仍須盡早飲用完畢。
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