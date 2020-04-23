喜憨兒送愛到偏鄉 曾之喬籲防疫也要讓愛延續

新冠肺炎疫情延燒，許多活動與計畫被迫停擺，12年來固定送憨兒手做餐盒到偏鄉部落的喜憨兒基金會，仍持續將愛傳遞至偏鄉部落中。藝人曾之喬日前特別前往喜憨兒烘焙坊為憨兒打氣，體驗麵包製作並拍攝公益影片，攜手悠遊卡、萊爾富、LG等愛心企業，呼籲加強防疫也要讓愛延續，別讓疫情阻絕溫熱的心。

台灣偏鄉超過800所部落小學，因為環境條件限制，讓學童長久以來缺乏營養與關注，喜憨兒基金會指出，基金會自2009年發起送愛到部落計畫，邀社會大眾認捐由憨兒製作的烘焙餐盒，提供障礙者穩定的工作訓練，再將完成的麵包、西點送到部落學童的手中，一份支持，兩份力量。

喜憨兒基金會蕭淑珍董事長表示，送愛到部落計畫，為憨兒建立自我工作的價值，透過社會參與的深度，將餐盒送進山林，12年來，累積28萬捐款人相挺，幫助憨兒們送出超過71萬份的愛心餐盒，深深溫暖憨兒與８萬多名偏鄉學童的心。