喜憨兒送愛到偏鄉 曾之喬籲防疫也要讓愛延續
新冠肺炎疫情延燒，許多活動與計畫被迫停擺，12年來固定送憨兒手做餐盒到偏鄉部落的喜憨兒基金會，仍持續將愛傳遞至偏鄉部落中。藝人曾之喬日前特別前往喜憨兒烘焙坊為憨兒打氣，體驗麵包製作並拍攝公益影片，攜手悠遊卡、萊爾富、LG等愛心企業，呼籲加強防疫也要讓愛延續，別讓疫情阻絕溫熱的心。
台灣偏鄉超過800所部落小學，因為環境條件限制，讓學童長久以來缺乏營養與關注，喜憨兒基金會指出，基金會自2009年發起送愛到部落計畫，邀社會大眾認捐由憨兒製作的烘焙餐盒，提供障礙者穩定的工作訓練，再將完成的麵包、西點送到部落學童的手中，一份支持，兩份力量。
喜憨兒基金會蕭淑珍董事長表示，送愛到部落計畫，為憨兒建立自我工作的價值，透過社會參與的深度，將餐盒送進山林，12年來，累積28萬捐款人相挺，幫助憨兒們送出超過71萬份的愛心餐盒，深深溫暖憨兒與８萬多名偏鄉學童的心。
即日起，單筆捐款600元以上，就能獲得知名人氣插畫家H.H先生繪製的『走向愛』美美公益悠遊卡，單筆捐款1200元以上或每月捐款300元持續1年，即贈公益悠遊卡、折疊購物袋。28日到喜憨兒粉絲團觀看「曾之喬x送愛導航」公益短片首播， 每次按讚分享，台灣LG電子再捐出10元，邀請民眾一起成為台灣火力全開的能量，定位愛的方向。
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