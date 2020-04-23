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每5長者就2名「宅老人」 超商攜手弘道化解危機

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
弘道老人福利基金會呼籲民眾到7-ELEVEN門市零錢捐，一塊作伴化解宅老人危機。圖/弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會呼籲民眾到7-ELEVEN門市零錢捐，一塊作伴化解宅老人危機。圖/弘道老人福利基金會提供

據衛福部統計，65歲以上長者，每5人就有2人平均每周與親友鄰居互動少於1次，弘道基金會與7-ELEVEN合作啟動「一塊作伴，化解宅老人危機」服務計畫，透過居家運動、環境修繕等，預計協助32萬人次的獨居弱勢長輩遠離孤獨與退化危機。即日起，民眾可到6月30日可到全台7-ELEVEN募款箱投下零錢，或利用ibon捐款。

據衛福部「2017年老人狀況調查報告」，65歲以上長輩每5位就有2位平均每周與親友、鄰居互動的頻率少於1次，此外，台灣、日本與美國的研究調查也發現，長輩缺乏社交生活下罹患失智症、憂鬱症的風險增加2倍；外出頻率低導致步行障礙風險更提高到4倍。

弘道老人福利基金會指出，從關懷服務獨居弱勢長輩過程中發現，長輩變成宅老人的原因有三，第一是身體功能退化，不方便出門；二是因沒自信與擔心造成他人困擾而心理自卑，降低出門意願；三是環境空間不友善，害怕出門跌倒與不知道可以去哪裡。

7-ELEVEN把愛找回來第2季門市零錢捐公益募款，因此與弘道共同啟動「一塊作伴，化解宅老人危機」服務計畫，協助弘道關懷服務的長輩，透過居家運動、體適能訓練、弱勢個案關懷陪伴，助長輩延緩身體退化，桌遊、樂器、戲劇表演等學習課程來提升長輩自信與自我肯定；居家安全修繕及多元服務據點計畫，則助長輩擁有安心安全的環境，預計幫助32萬人次長輩，化解宅老人危機。

弘道老人福利基金會執行長李若綺說，很常有人問起如何與家中長輩互動或督促運動，如何找到對的方式打開宅老人心門，最重要關鍵的就是建立和老人家的互動關係，還有吸引長輩興趣或有趣的方式，像因應這波疫情，弘道集結過往服務經驗推出「居家百寶箱」，可到宅使用也可視訊使用，內容包含啞鈴、彈力帶、彈力球等居家趣味運動簡易器材，以及桌遊、遊戲等，讓社工、AIO居家服務照顧秘書一起化解宅老人身心退化危機。

獨居 募款

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