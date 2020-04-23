防疫車跳表車資0.3%補貼等一個月？桃機：半數7天領到

對於有防疫計程車司機抱怨請款最久要一個月才能拿到全額補助，桃園機場公司解釋，專載往北北基桃竹的排班計程車以跳表計費，除了乘客當場付的車資，政府額外給0.3%的補貼。桃機說，有一半的駕駛七天可以獲得全額補貼款，等一個月，是非常極端的少數。

桃機說，防疫計程車有三種類型，一是包月的派遣車隊，一是臨時支援的計次車，還有一類是因應短途的跳表排班計程車。以排班計程車載到台北為例，假設跳表金額為1200元，駕駛當日可拿到乘客給的1200元，之後才領到360元的政府補貼。

桃機說，為加速撥款，桃機與排班計程車自律委員協商，預估一個月的趟次、車資，由桃機墊付50%的補貼款。實際跑車完畢後，委員會須在15天內把單據送到桃機，核銷後桃機再付差額。桃機說，因為是批次送審，部分駕駛可能會多等幾天，但一個月是極端值，有一半的駕駛七天可領到全額補貼款。