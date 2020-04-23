漁民也可領3萬！拍板納勞工紓困 勞動部再編40億元

農委會今宣布，對於無一定雇主或自營作業者的漁會甲類會員，若所得在40萬元以下，也可領取勞動部自營業者的3萬元紓困補助，最快下周一開放申請。對此，勞動部官員表示，將再增列40億元特別預算，申請作業由漁會負責，再交由勞動部審查、發放。

勞動部日前針對投保職業工會、投保薪資在2萬4000元以下且未達課稅標準的自營業者，補助每月1萬元、總計3個月3萬元，本周一開放送件申請，光今天單日就有10萬多人遞件，截至今天傍晚，已累計28萬5118人申請，預計明天就累計發出15萬8949名自營業者補助款入帳。

由於不少漁民近日強烈反映，漁會甲類會員也同樣保勞保，卻被排除於勞動部紓困計畫外，農委會也公開向勞動部喊話協調，經由行政院長蘇貞昌裁示，農委會今下午宣布勞動部紓困對象新納入漁民。

勞動部次長林明裕表示，已經獲高層協助並同意，共需增列無一定雇主及自營作業者，經查，在漁會加保勞保2萬4000級距以下的自營作業者或無一定僱主漁民約15萬人，再採取排富門檻，共需增列40億元。申請作業由漁會負責，再交由勞動部審查、發放。