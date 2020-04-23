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如何清理陳年茶垢？內行激推「這神物」：免刷就乾淨
台灣人愛喝茶與咖啡，不過杯子長期使用下來容易殘留茶垢，如果沒有定時清洗容易滋生細菌。就有網友表示，杯子的茶垢不管如何清理，依舊洗不掉，讓他好奇詢問「茶垢到底應該怎麼處理」，貼文一出，釣出專業網友提供小撇步，眾人紛紛直呼「好受用」。
原PO在PTT發文提及，自己平常有在喝咖啡和茶的習慣，導致咖啡壺和杯子都變色了，剛剛拿小顆的檸檬酸加溫水泡在杯子裡，經過1~2個小時後顏色一樣沒掉，想詢問廣大鄉民「茶垢到底怎清啊？」
貼文一出，引來許多網友熱議，「科技海綿配水下去白亮亮」、「白醋加小蘇打粉試試看」、「弄一點水在杯子裡，然後加一匙蘇打粉用手搓杯子」、「橘子工坊的食器清潔劑，泡個一晚超乾淨，連刷都不用刷」、「活性氧酵素粉食器專用，不用刷就乾淨」。
另外有內行人跳出來替大家解答，「過碳酸鈉超好用」、「唯一推薦過碳酸鈉，連刷都不用刷」、「過碳酸鈉加熱水泡10分鐘，杯子跟新的一樣」、「過碳酸鈉+1」、「過碳酸鈉可以洗超乾淨」。
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