石油供過於求 下周國內油價恐創20年新低

由於美國石油市場供過於求，國際油價持續走跌，根據中油油價機制計算，國內油價下周可能持續跌價，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降1元及1.1元。這也是2000年2月以來的20年新低。

新冠肺炎疫情在歐美不見趨緩，影響消費端，專家表示，加上美國本土頁岩油生產過剩，導致美國石油市場供過於求，持續影響國際油價，國內油價也可能連續兩周大跌。

依據中油公式，累算至4月22日之7D3B週均價為16.73美元，較上週20.38下跌3.65美元。新臺幣兌美元匯率30.091較上週30.089貶值0.002元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降1元及1.1元。

以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升16元、95無鉛汽油每公升17.5元、98無鉛汽油每公升19.5元、超級柴油每公升12.9元。