快訊

敦睦艦隊未普篩誰拍板？國防部：內部綜合評估

敦睦官兵生疫調完成率近百分之百 高市公布新一波足跡點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石油供過於求 下周國內油價恐創20年新低

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油加油站。圖／中油提供
中油加油站。圖／中油提供

由於美國石油市場供過於求，國際油價持續走跌，根據中油油價機制計算，國內油價下周可能持續跌價，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降1元及1.1元。這也是2000年2月以來的20年新低。

新冠肺炎疫情在歐美不見趨緩，影響消費端，專家表示，加上美國本土頁岩油生產過剩，導致美國石油市場供過於求，持續影響國際油價，國內油價也可能連續兩周大跌。

依據中油公式，累算至4月22日之7D3B週均價為16.73美元，較上週20.38下跌3.65美元。新臺幣兌美元匯率30.091較上週30.089貶值0.002元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降1元及1.1元。

以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升16元、95無鉛汽油每公升17.5元、98無鉛汽油每公升19.5元、超級柴油每公升12.9元。

油價 中油 新冠肺炎

延伸閱讀

低油價是小確幸？ 專家：不利經濟復甦

波斯灣緊張情勢升高 國際油價飆漲

美股反彈油價回升 日經指數收漲逾1.5%

受害原油崩盤...中油今年前3月已虧175億 去年還大賺352億

相關新聞

波蘭航空首飛台灣 回程客機卻裝滿醫療物資

台灣與波蘭並無航約，昨天晚上一架波蘭航空787客機卻降落桃園國際機場，桃園機場公司說，波蘭航空未曾飛過台灣航線，這次以包...

設綠色通道1.7天審核3件檢驗試劑 快篩試劑仍在研發中

我國明明有研發檢驗試劑能力，食藥署的綠色通道來的時間卻比其他國家慢半拍，食藥署今宣布截至昨天為止已核准11件新型冠狀病毒...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

她逛全聯熱心幫忙 結帳時奶奶「這舉動」讓她超暖心

全聯福利中心商品應有盡有、價格便宜，是許多小資族及家庭主婦買菜的好地方。一名網友在逛全聯時被一位奶奶拉住問問題，雖然她有點無奈但還是耐心地回答，結帳時原po沒帶實體卡，沒想到那位奶奶竟衝到櫃檯借卡給她，令她很暖心。

降低心血管死亡風險15% 咖啡過不過濾差很多！

喝未經過濾的咖啡恐提升心血管風險？關於咖啡與健康的最新研究指出，咖啡中含有咖啡酚和卡威醇化學物質，這些物質會提高甘油三酸酯水平和LDL膽固醇，容易造成心臟病等危害。

疫情衝擊血庫存量不到7天 馬前總統號召捐血

「防疫勿忘捐血，我又來了，你捐了嗎？」前總統馬英九21日在臉書上現身說法，以自己206次捐血次數，呼籲民眾挽起袖子踴躍捐血。

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過...

防疫車跳表車資0.3%補貼等一個月？桃機：半數7天領到

對於有防疫計程車司機抱怨請款最久要一個月才能拿到全額補助，桃園機場公司解釋，專載往北北基桃竹的排班計程車以跳表計費，除了...

漁民也可領3萬！拍板納勞工紓困 勞動部再編40億元

農委會今宣布，對於無一定雇主或自營作業者的漁會甲類會員，若所得在40萬元以下，也可領取勞動部自營業者的3萬元紓困補助，最...

石油供過於求 下周國內油價恐創20年新低

由於美國石油市場供過於求，國際油價持續走跌，根據中油油價機制計算，國內油價下周可能持續跌價，預估下週汽、柴油零售價格每公...

防疫！ 國際閱讀節 新北改「線上」辦

新冠肺炎疫情仍未趨緩，新北今年首度把國際閱讀節改為「線上」舉辦，新北教育局指出，除了有國內外上百個知名線上閱讀資源網站，...

3歲童隨爸媽登玉山引熱議 玉管處：沒年齡限制

近日有網友在PPT留言板上分享與三歲孩童攀登玉山的心得，讓不少網友熱議這個登山家庭的舉止，引發正反兩面的回應，令人不禁疑問三歲孩童究竟是否可以申請攀登玉山，玉山國家公園在臉書表示，申請攀登玉山並沒有設定年齡限制，在「山林開放」政策下，建議同行家長應確實自我評估，建議聽從現場服務人員指引，避免強行登頂。

熱門新聞

62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

下周國內汽油價 估大降1元至20年新低

敦南誠品熄燈後 「信義店」接棒24小時書店

氣象局發布大雨特報 這四縣市留意局部大雨

誠品敦南店再見！ 吳旻潔宣布信義店接棒24小時書店

4縣市大雨特報！ 吳德榮：氣溫逐日緩降

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。