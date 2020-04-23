防疫！ 國際閱讀節 新北改「線上」辦

新冠肺炎疫情仍未趨緩，新北今年首度把國際閱讀節改為「線上」舉辦，新北教育局指出，除了有國內外上百個知名線上閱讀資源網站，只要透過市民卡就能觀賞，另也引進民間資源，學生就能上網看好書跟玩閱讀遊戲。

新北市長侯友宜說，因應疫疫情今年改舉辦線上國際閱讀節，集結國內外圖書資源，也爭取企業捐贈，希望家長多陪孩子閱讀，透過閱讀看世界，新北除了在硬體改造公共圖書館及學校圖書館，軟體上也持續提供各種閱讀資源及多元閱讀活動。

新北教育局指出，整合教育局、新北市立圖書館、國立臺灣圖書館、國立公共資訊圖書館等各大圖書館及民間電子書資源，透過「新北親師生平台」，就能直接免費借閱以上超過40萬冊的電子書。