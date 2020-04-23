聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫！ 國際閱讀節 新北改「線上」辦
新冠肺炎疫情仍未趨緩，新北今年首度把國際閱讀節改為「線上」舉辦，新北教育局指出，除了有國內外上百個知名線上閱讀資源網站，只要透過市民卡就能觀賞，另也引進民間資源，學生就能上網看好書跟玩閱讀遊戲。
新北市長侯友宜說，因應疫疫情今年改舉辦線上國際閱讀節，集結國內外圖書資源，也爭取企業捐贈，希望家長多陪孩子閱讀，透過閱讀看世界，新北除了在硬體改造公共圖書館及學校圖書館，軟體上也持續提供各種閱讀資源及多元閱讀活動。
新北教育局指出，整合教育局、新北市立圖書館、國立臺灣圖書館、國立公共資訊圖書館等各大圖書館及民間電子書資源，透過「新北親師生平台」，就能直接免費借閱以上超過40萬冊的電子書。
教育局表示，智趣王數位公司、閱讀優公司也響應好日子愛心大平台，捐出FunPark童書夢工廠電子書系統給新北20萬國小學童3個月的免費使用，另也有500組PaGamO素養品學堂的數位閱讀平台遊戲的帳號，給偏鄉學校使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言