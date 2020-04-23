農糧署與台灣花店協會用「花」致贈藥師 有你們真好

為感謝防疫期間6000多家健保特約藥局及衛生所辛苦協助販售口罩，行政院農業委員會農糧署與台灣花店協會今天在台北花市，合作辦理「用花傳幸福花獻有您真好」贈送花禮活動。

農糧署署長胡忠一及國產花卉形象影片代言人謝祖武除一起致贈藥師公會常務理事葉人誠花禮，感謝他們的辛勞，並邀請大家一同向守在疫情最前線的工作人員獻出花禮，「用花傳幸福」。

自從2月6日防疫口罩實名購買制上路，全臺6000多家健保特約藥局及衛生所協助販售，口罩販售作業繁瑣，成為相關人員數月來的生活壓力，但在這些工作人員努力下，每天至少有120萬人以上可以買到口罩，讓民眾安心生活。

為感謝這些防疫線上的幕後英雄，該署與臺灣花店協會合作推出「用花傳幸福花獻有您真好」活動，

胡忠一表示，6700份花禮從今天起將陸續贈出，感謝藥局及衛生所工作人員這段時間的付出。

「用花點綴生活用心展開笑容」影片代言人謝祖武也表示，故事描繪疫情發生後的世界，人們在距離逐漸疏遠之際，以「花」作為「幸福」的象徵。