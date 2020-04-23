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研究：糖友共病多 新冠肺炎死亡率也高8倍

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
今年是中華民國糖尿病學會成立40周年，學會理事長黃建寧（中）、常務監事許惠恒（右）呼籲糖尿病患者，血糖控制相當重要，疫情期間可參考防疫新觀念「控糖三二一」，來降低肺炎等相關感染風險。記者簡浩正／攝影
今年是中華民國糖尿病學會成立40周年，學會理事長黃建寧（中）、常務監事許惠恒（右）呼籲糖尿病患者，血糖控制相當重要，疫情期間可參考防疫新觀念「控糖三二一」，來降低肺炎等相關感染風險。記者簡浩正／攝影

新冠肺炎在台已有427例確診個案，而新冠肺炎恐使糖尿病患者死亡率變高外，也要當心共病發生。據最新糖尿病年鑑資料顯示，14年間糖尿病患發生心衰竭人數增加近2倍、慢性腎臟疾病人數暴增4倍；另外，近日國外研究也發現，糖尿病患者一旦感染新冠肺炎，死亡率恐高出8倍。

中華民國糖尿病學會理事長、中山醫學大學附設醫院院長黃建寧表示，根據2019糖尿病年鑑資料顯示，糖尿病患10年間死亡率已下降，顯示學會提升台灣糖尿病照護品質已有成效；然而，隨著糖友生命延長，相關共病惡化儼然成為新照護議題，如2000年至2014年間，糖尿病患發生心衰竭人數增加185%、慢性腎臟疾病人數增加407％。

而近期新冠肺炎使全球疫情嚴峻，對糖尿病患者來說是否有影響？黃建寧表示，日前中國對新冠肺炎死亡個案的研究顯示，新冠肺炎患者中同時有糖尿病者，死亡率的確比較高，為一般患者的8.11倍。

此外，糖尿病患的相關共病風險高，尤其心腎交互影響，慢性腎臟病患比起正常腎功能者，罹患心肌梗塞、心衰竭的危險性較高，建議糖尿病患應做好血糖控制，將糖化血色素控制在7％以下，才能避免心腎相關合併症。

糖尿病學會常務監事許惠恒表示，今年是糖尿病學會成立40周年，學會致力於改善照護品質、使糖友住院日數減少、新型降血糖藥物研究等措施外，今特別提出糖尿病防疫新觀念「控糖三二一」，包含血糖監控三指標：監測飯前和飯後血糖、HbA1c；腎臟功能二注意：監測微蛋白尿及檢測eGFR(腎絲球過濾率)；心衰預防一定要：一定要早期控制三高，來預防心衰竭合併症。

黃建寧說，糖尿病患者，血糖控制相當重要，為避免發生併發症，疫情期間也應降低肺炎等相關感染風險。他呼籲糖友在新冠肺炎期間，治療不能中斷，醫院也已採分流管理，而血糖狀況穩定、有慢性處方箋者，可就近於鄰近糖尿病共照網診所或社區藥局拿藥，並按時服藥、控制好血糖，注意心腎併發症徵兆，才能做好長期防疫的準備。

新冠肺炎 COVID-19 糖尿病 死亡率

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