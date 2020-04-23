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工作過勞骨頭疼痛 竟是多發性骨髓瘤

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

為了經營餐廳的吳阿姨，年近60歲，受不了脊椎骨頭持續性疼痛，進而求診，沒想到原本以為是工作過勞引起，醫師認為「不妙」，轉至血液腫瘤科確診為多發性骨髓瘤，由於吳阿姨治療後復發，目前接受新一代抗CD38標靶藥物臨床研究，至今已穩定控制超過5年半。

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任暨血液腫瘤科主治醫師葉士芃表示，多發性骨髓瘤是血液惡性腫瘤的一種，較難治癒，也容易復發，且每次復發都讓治療變得更困難。

根據國健署公布的105年癌症登記報告，多發性骨髓瘤當年度新增625人，而與10年前的發生人數386人相較，增加6成5。

葉士芃表示，多發性骨髓瘤好發於60到70歲左右，過去的認知是西方人發生率較高，然而，近年觀察到台灣的發生人數持續增加，這與人口老化的趨勢有關，也有可能也受到飲食西化的影響。

根據臨床觀察，多發性骨髓瘤患者多因骨頭疼痛或骨折就醫，檢查後才輾轉發現罹患多發性骨髓瘤，此外，也有患者是因為症狀類似慢性疾病而輕忽，因此也延誤了就醫時間。

葉士芃表示，多年前治療多發性骨髓瘤的選擇不多，只能靠化療，疾病緩解的效果有限，病患存活率僅能延長一至二年左右，後來出現第一線治療可使用的標靶藥物，若搭配造血幹細胞移植，可延長治療的時間，平均可達二年到三年，不過，疾病仍會復發。

近年來發現，因為多發性骨髓瘤細胞上帶有大量的CD38抗原，鎖定CD38抗原作為標靶，在治療上即可有更精準有效的成果，幫助延長患者存活時間，成為國際上的治療趨勢。

葉士芃表示，過去抗CD38標靶藥物需要自費使用，對許多病人是很大的負擔，健保署日前核准抗CD38標靶藥物用於與現行療法，併用治療多發性骨髓瘤的第二線治療，預估能讓400位患者受惠，患者能省下約230萬元醫療費。

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