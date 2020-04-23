嬰兒咳不停還有吸入性哮聲 醫師：有百日咳風險

1名未滿2個月大的嬰兒連續兩周有咳嗽、鼻水且食慾降低，送醫住院治療後支氣管後有局部改善出院，沒想到2天後又有明顯的陣發性咳嗽及偶爾也有吸入性哮聲，因此再度入院檢查，經醫師詢問嬰兒接觸史才發現，嬰兒母親有慢性咳嗽病史，懷孕28到36周也沒自費打百日咳疫苗，懷疑嬰兒得到百日咳，經通報疾病管制署採檢並給予抗生素治療後，嬰兒才逐漸康復出院返家。

台北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師施養真表示，百日咳是由百日咳桿菌引起的呼吸道細菌性疾病，會經由飛沫傳染，傳染力強，因初期症狀與感冒相似，包含除咳嗽，也可能會打噴嚏、流鼻水等，因此較難區別，但持續咳嗽超過2周，每次咳嗽又幾乎連續不斷、咳到臉紅，還有如倒抽氣的吸入性哮聲時，就要注意，戴口罩就醫檢查，否則在家中可能引發群聚感染。

施養真說，她每年約會接到1、2件嬰幼兒百日咳個案，都是有慢性咳嗽症狀的家長或家中長輩傳染給嬰幼兒為主；嬰幼兒感染百日咳症狀較嚴重，6個月以下的嬰幼兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、呼吸中止、缺氧、癲癇、缺氧性腦症變或因持續性嘔吐引起營養失調等重症，而其他年齡層感染後，症狀較輕微。

施養真表示，預防百日咳最好的方式是按時接種疫苗，國內百日咳疫苗施打政策為嬰幼兒於出生後每2、4、6、18個月以及5歲時各接種一劑相關疫苗，而剛出生的嬰兒尚未接種疫苗也是感染高風險族群，因此建議孕婦每胎於產前28至36周施打百日咳疫苗，會接觸嬰幼兒的家人也應施打；雖然百日咳發生率已逐年下降，但疫苗保護力僅6至10年，每3到5年會出現一個流行高峰，因此成人需遵守預防接種建議按時施打。