《好速成双》陪你宅在家安⼼不無聊，網路不中斷！

防疫期間，為避免群聚感染，改變了以往的⽣活⽅式，⼈⼈為求⾃保，降低出⾨意願，沒事宅在家，無論是⽤⼿機追劇，或是打電動玩動物森友會，甚⾄是⽤電腦以遠端線上⽅式進⾏辦公會議，與進⾏⼀連串的線上課程，怕遇到的問題就是遇到網路卡卡！

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不管是外出使⽤⼿機，或是在家⽤筆電上網，要如何不同裝置間使⽤網路，還能連線不中斷？這些台灣⼤哥⼤搶先替你想到了，不只省時間，還能省錢，即⽇起針對有⾏動上網與光纖上網需求的⽤⼾推出區域限定的『好速成双』⽅案，只要⽉付799元，就可以享有⾏動上網吃到飽不限速，以及60Mbps光纖上網吃到飽，若⽉付1399元，指定區域再享光纖上網升級1Gbps吃到飽，讓你出⾨在外，⼿機⾏動吃到飽，回家上網wifi⽤到爽，更重要的是讓你⼀次⾏動加光纖⼀起辦，費⽤省⼀半！

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台灣大哥⼤表⽰，無論是新申辦、攜碼、續約等⺠眾，都可來申辦此⽅案，並且除此之外，申請此⽅案的⽤⼾們，除了享有⾏動 與光纖上網服務優惠外，將可享有加碼贈送限量智慧好禮(包括MyMusic+myVideo影⾳前三個⽉免費，以及Google Nest Mini中⽂化智慧⾳箱和Yeelight智慧燈泡，數量有限送完為止)。

在疫情未歇之前，不能外出的⽇⼦，難得的⼤把時間，享受網路便利之餘，不如就讓Google Nest Mini 中⽂化智慧⾳箱陪伴你，把沒聽過或想再聽的好⾳樂⼀次聽完，好好享受Me Time時光。

《好速成双》專案