蛋蛋好痛！ 國二男久坐蛋疼 就醫竟是精索靜脈曲張

一位國二的男學生，頻頻喊蛋蛋痛，體檢發現有精索靜脈曲張，家長焦急帶來門診，經過理學檢查發現已有中重度的精索靜脈曲張，進一步安排超音波檢查精索靜脈曲張已達到2.8mm。

書田診所泌尿科主任林儒廷表示，精索靜脈曲張是指男性陰囊附近精索處不正常的靜脈彎曲與擴大，也就是靜脈出現腫脹的情況，陰囊通常呈大小不對稱，以手觸摸或目視可發現曲張的靜脈如蚯蚓狀，九成發生在左側，一成發生在兩側。

精索靜脈曲張為男性不孕症的原因之一，林儒廷表示，15%的成年男性有精索靜脈曲張問題，精索靜脈曲張會影響睪丸的造精能力，也是男性不孕症的主因，40%的男性不孕症是因精索靜脈曲張造成。有些罹患精索靜脈曲張的青少年則會有患側睪丸萎縮影響睪丸發育的情形。

林儒廷說，精索靜脈曲張主要發生在青春期後的男性，大多數的精索靜脈曲張患者並無明顯症狀，部分會出現陰囊腫脹、疼痛等情況，特別是在久站、久坐後特別明顯，經平躺休息後，症狀就會得到緩解。

目前精索靜脈曲張治療以手術為主，手術的標準以疼痛的狀況或是否有不孕的疑慮來評估，精液檢查也是判斷成年男性是否需要手術的重要參考，若精蟲數少或精蟲活動力差傾向建議手術治療。

青少年尚無生育的需求，若未有睪丸發育的問題則建議每年固定回診追蹤檢查，成年之後加作精液檢查後再追蹤評估。

林儒廷說，大部分精索靜脈曲張的患者並不須要手術治療，多以觀察、定期追蹤為主。若有明顯症狀或是評估影響生育，或青少年患側有睪丸功能異常時建議手術治療。平常避免劇烈運動及長時間的久坐久站，一旦發現有陰囊腫脹、疼痛等不適情況時，應儘早就醫檢查，避免引發蛋蛋危機。