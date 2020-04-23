網紅娘娘19秒介紹「中壢熱門景點」 網友笑炸：泰中肯

「中壢」哪裡才好玩呢？泰國網紅「Alizabeth 娘娘」近期公佈一支「中壢熱門打卡景點懶人包」的19秒短片，引起粉絲們的熱烈迴響，許多網友看完後紛紛表示「我中壢人 無法反駁」、「很道地的介紹」。

「Alizabeth娘娘」本身為泰國華裔，過去曾任職於泰國的東盟衛視，因為喜愛台灣綜藝節目而來台，並且經營個人的臉書頻道。由於內容幽默風趣，而且常常帶有可愛、高情商的自嘲幽默，因此獲得不少粉絲喜愛。日前網路上發生的「#nnevvy事件」中，Alizabeth娘娘也以泰國人的身份發表一系列評論影片。

泰國網紅「Alizabeth 娘娘」近期公佈一支「中壢熱門打卡景點懶人包」影片。圖／擷取自Alizabeth 娘娘粉絲頁

本次發布的「中壢熱門打卡景點懶人包」影片中，標註「一天走完中壢打卡景點」、「盤點全中壢必訪景點」的字樣，而娘娘在影片開場時，先以興奮的語氣講出「大家好，我今天帶大家來到中～壢！」，接著畫面即切換至中壢火車站月台。正期待著接下來的介紹時，娘娘再度現身，以泰式鞠躬表示「謝謝大家收看，再見～」全片結束。

儘管影片只有短短19秒，而且全部景點只有「中壢火車站」，但娘娘的幽默感，仍引起網友們的熱烈討論，該影片也累積近10萬觀看數。有網友表示「中壢真的是這樣」、「我傻傻地看完了，中壢真有趣」、「我中壢人，我真的說不出哪裡有景點可以去」、「泰中肯」。但另外也有網友表示，「央大很美，中壢夜市也很多好吃的」、「青塘園不錯啊」