她逛全聯熱心幫忙 結帳時奶奶「這舉動」讓她超暖心

全聯福利中心商品應有盡有、價格便宜，是許多小資族及家庭主婦買菜的好地方。一名網友逛全聯時被一位奶奶拉住問問題，雖然她有點無奈但還是耐心地回答，結帳時沒帶實體卡，沒想到那位奶奶竟衝到櫃檯借卡給她，令她很暖心。

一位網友在「我愛全聯 好物老實說」發文，她去全聯想買蔥油拌麵的食材，正要拿蔥時，有位年紀大的奶奶拉住她問，「可以幫我看一下A菜多少錢嗎？」奶奶表示因為看不太清楚且不會去核對發票，所以想請她幫忙，原po努力地解釋多少錢、要看哪裡，奶奶又問了其他菜的價格，她又解釋了一遍直到奶奶跟她道別。

過沒多久，原po正要去拿關廟麵時，看到兩包特價100元，她拿了兩包準備去結帳，不料，另一位奶奶又拉住她，「妹妹啊，這個好吃嗎？」，原po表示，自己也是第一次吃，看到兩包特價才拿，奶奶回答，「我也想吃吃看…那可以請你幫我看日期嗎？」，原po雖然有點無奈，但她想著反正不趕時間，所以還是耐心地為奶奶解惑。

原po到櫃台結帳後，店員表示若沒帶實體卡就沒有折扣，她正打算只買一包時，剛才那位奶奶衝到櫃檯喊，「等一下！我的卡借她」，原po不好意思地說，「沒關係啦，這樣還要麻煩你」，店員則表示「可是要扣10點才優惠喔」，奶奶想了3秒後霸氣回應，「沒關係我就要給她！！你扣我的點數」。

奶奶的舉動令原po很暖心，並感謝奶奶的好心，「其實有沒有折扣都沒關係，只是這個時期在台北還能遇到這麼別的事，這個麵吃下去就是溫暖的啦」。

網友紛紛大讚奶奶與原po「奶奶人真好」、「好心有好報」、「在這個時候還能看到這暖心的陳述事情感覺很窩心，尤其你的好報馬上實現，重點不在價錢，在你的好心讓奶奶快速移動年邁雙腳就是要馬上回報你，令人感動」、「你跟奶奶都是好人，祝福你們都順心」、「這包麵最好吃喔！多了一份暖心料理包」、「真棒！相信奶奶們也因為妳感覺心中很溫暖～」。

有網友則大推這包關廟麵，「這個麵條耐煮好吃，每次特價都會買～」、「話說這麵不錯，上次買一送一有買過，終於又等到了，等一下來買四包」、「這麵看起來真的Q耶！」、「麵好吃，我婆婆買超多…」。