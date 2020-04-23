設綠色通道1.7天審核3件檢驗試劑 快篩試劑仍在研發中

我國明明有研發檢驗試劑能力，食藥署的綠色通道來的時間卻比其他國家慢半拍，食藥署今宣布截至昨天為止已核准11件新型冠狀病毒檢驗試劑產品，其中3件平均審查時間僅花費1.7天，正在等待審核達十多件，其中有一件為國產製造，至於檢驗抗原的快篩試劑，目前仍在扶植研發中。

食藥署醫粧組科長鄭啓慧表示，因應國內緊急公衛需求，依藥事法第55條及藥物樣品贈品管理辦法第2條第7款，由疾病管制署提出專案核准申請，目前食藥署已核准檢驗試劑共3件，其中國產一件、輸入二件，平均審查時間為1.7天，皆為檢驗抗體的PCR或是其儀器。

鄭啓慧表示，而依照藥事法第48-2條第一項第二款及特定藥物專案核准製造及輸入辦法第四條相關規定，可供廠商依循提出緊急公共衛生需求之醫療器材專案製造及輸入申請，目前已核准檢驗試劑共八件，其中國產一件、輸入七件，平均審查11工作天。

鄭啓慧表示，目前正在等待審核的檢驗試劑總共有十多件，其中一件為國產，而各界期待的抗原快篩試劑，目前仍在扶植中，盼近期能有好消息傳出。