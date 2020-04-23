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植物油超標 食藥署：不能再叫「巧克力」

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
巧克力示意圖。 圖／ingimage
巧克力示意圖。 圖／ingimage

衛福部食藥署2017年便針對黑巧克力、牛奶巧克力等固態不含餡的巧克力規範其巧克力含量，今天再發布預告將針對含餡巧克力產品，要求巧克力含量至少25％，且巧克力中植物油含量若超過5％，也不能以巧克力命名，新制預定於2022年1月1日上路。

食藥署食品組簡任技正陳瑜絢說，過去只針對固態形體的巧克力進行規範，現在則是將含餡巧克力及半固體或流體型態巧克力製品進一步規範。

陳瑜絢說，如堅果巧克力等含餡巧克力產品，巧克力含量應至少25％，並應在品名標示「含餡」或「加工」；巧克力抹醬、巧克力糖漿等，則至少要有5％總可可固形物含量或2％可可脂。

另外，過去添加植物油超過5％的產品可用「代可可脂」標示，陳瑜絢說，新制上路後只要添加的植物油產品總重量5％，就不得以「巧克力」為品名。

食藥署表示，本預告草案評論期為60日，以蒐集各界意見，草案如通過預定自2022年1月1日起實施，如未依規定標示或標示不實者，將依食品安全衛生管理法規定，處以3萬元至300萬元或4萬元至400萬元罰鍰。

巧克力 可可 食藥署

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