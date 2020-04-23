台鐵誤點有救了？ 花東鐵路雙軌電氣化 環評初審過關

花東鐵路多數都是單軌路段，容易誤點也難以提升運量，車位一票難求。今天環評專案小組初審通過鐵道局提出的花東鐵路雙軌電氣化案，雙軌化工程起自花蓮站至知本站，新增軌道原則配置於既有單軌旁，減少用地徵收。全案將送環評大會討論，待環評及綜合規畫核定後，預計七年完工。

目前花東線有69％為單線區間，常因交會待避停等浪費時間，遇到事故發生誤點的機率、時間也比西部更嚴重。由於開行車次有限，台鐵排點以對號車為優先，區間車平均班距長達2.6小時，為滿足民眾需求，對號車又被迫「區間化」，站站停、行車時間長，經常引發民怨。

鐵道局規畫花東鐵路雙軌電氣化，起自花蓮站至台東知本站，全長162.5公里，扣除已完成或施工中的雙軌化工程，還有112.65公里需要改善。

此案較大問題是施工期間運輸土方可能影響空品，鐵道局承諾，若東部AQI（空品指數）大於100時將暫停施工，並加強灑水降低揚塵，但環評委員江鴻龍質疑，東部空品本來就不錯，要發生AQI大於100的機率相當低，應根據花東實際情況具體提出對策。

環評委員吳義林表示，交通增量、排放率的數據都有誤差，不夠嚴謹，且土方運輸平均車次竟以365天來除算，「難道連春節都不放假？」整體而言，鐵道局嚴重低估土方運輸影響。

工程沿線有十處噪音敏感路段，其中三處已設隔音牆，但仍有七處未設，包括花蓮縣國風國中、玉里榮民醫院及附近社區。環評委員袁菁說，鐵道局在環說書強調「細部設計評估結果，若符合相關規範應設置防音措施標準」將設置防音措施，質疑是否不一定會設立？