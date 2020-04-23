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降低心血管死亡風險15% 咖啡過不過濾差很多！

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
使用濾紙可以捕捉有害化學物質，濾過的黑咖啡反倒能降低死亡風險15%，幫助延年益壽。（photo by Pikrepo）
使用濾紙可以捕捉有害化學物質，濾過的黑咖啡反倒能降低死亡風險15%，幫助延年益壽。（photo by Pikrepo）

喝未經過濾的咖啡恐提升心血管風險？關於咖啡與健康的最新研究指出，咖啡中含有咖啡酚和卡威醇化學物質，這些物質會提高甘油三酸酯水平和LDL膽固醇，容易造成心臟病等危害。專家強調，使用濾紙可以濾出這些有害化學物質，還能降低心血管死亡風險15%，幫助延年益壽。

過濾捕捉有害物質

根據《CNN》報導，根據23日在《歐洲預防心臟病學雜誌》發表的研究指出，咖啡可以延長壽命，但前提是必須使用過濾器來沖咖啡。瑞典哥德堡大學公共衛生和社區醫學系高級教授達格·塞勒說：「未經過濾的咖啡所含物質會增加血液中的膽固醇，過濾器可以消除這些物質，使心臟病發作和過早死亡的可能性降低。」

塞勒說，「本研究為咖啡沖泡法、心臟病發作和長壽間的聯繫提供了有信服力的證據。」對當今流行的法式濃縮咖啡機，及對希臘和土耳其式濃烈沖泡法的愛好者來說，這是個壞消息，煮咖啡或使用咖啡機實際上都會增加患心臟病的風險。

營養師麗莎·德雷爾表示，煮沸後的希臘咖啡和土耳其咖啡等未經過濾的咖啡，或在法國濃縮咖啡機中生產的咖啡，在漂浮在咖啡中以及沉澱物中的油滴中都含有較高含量的咖啡酚和卡威醇化學物質。「研究表明，這些物質會破壞甘油三酸酯水平和LDL膽固醇的平衡，增加心血管風險。」德雷爾說，「濾紙可以幫助捕捉這些化學物質。」

降低死亡風險15%

根據《ESC歐洲心臟病學會》報導，這項新研究追踪了20年來超過50萬健康的挪威男女，年齡在20至79歲之間。結果顯示，由於心血管死亡率升高，喝煮沸或濃縮未過濾的咖啡，增加了60歲以上男性死亡的風險。

與不喝咖啡相比，喝過濾咖啡的死亡風險降低了15%，男性因心血管疾病導致死亡的風險降低了12%，女性因心臟病死亡的風險降低了20%。實際上，該研究發現，每天喝一到四杯過濾咖啡的人死亡率最低。《英國醫學雜誌》在2017年的研究，分析了200多項咖啡對健康的益處，發現每天喝3到4杯黑咖啡幫助最大。

此外，雖然有些說法會指控即溶咖啡致癌，但沒有證據。如果是喝添加糖的三合一即溶咖啡，可能有健康方面的顧慮，但即溶咖啡製程本身並不會對健康造成正面或負面的影響。

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咖啡 心臟病 膽固醇

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