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疫情衝擊血庫存量不到7天 馬前總統號召捐血

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
「防疫勿忘捐血，我又來了，你捐了嗎？」前總統馬英九21日在臉書上呼籲民眾挽起袖子踴躍捐血。(Photo by 馬英九臉書)
「防疫勿忘捐血，我又來了，你捐了嗎？」前總統馬英九21日在臉書上呼籲民眾挽起袖子踴躍捐血。(Photo by 馬英九臉書)

「防疫勿忘捐血，我又來了，你捐了嗎？」前總統馬英九21日在臉書上現身說法，以自己206次捐血次數，呼籲民眾挽起袖子踴躍捐血。受到疫情衝擊，全台捐血人潮減少1成以上，目前北部的血液庫存量大多只剩下4至7天。台灣血液基金會也提醒，出國民眾或曾與確診患者接觸過，必須暫緩捐血28天。

「防疫勿忘捐血，我又來了，你捐了嗎？」前總統馬英九21日在臉書上表示，疫情影響民眾外出捐血意願，大型捐血活動也紛紛暫停，「目前台北、新竹、台中、高雄等地的血庫存量仍偏低」，近期他又捐了兩次血，達成206次捐血。更號召網友一同挽起袖子捐血，並留言上傳捐血照。

馬總統是 1950 年 7 月 13 日生，目前將屆滿70歲，屬於逾齡捐血，去年底，血液基金會將捐血年齡上限訂在70歲，這些65至70歲的逾齡捐血者，必須在2年內曾捐過血且沒有身體不適反應，另在捐血量、次數上也有所限制。

血庫存量不到7天

有網友表示：「聽護理師說，現在能捐血的人真的不多。」也有網友建議不要去捐血車，可以去「捐血中心」空間相對大一點，比較安全。許多網友大讚馬英九捐血206次的義舉，不過也有網友認為，馬英九應是把捐血小板也算進去了，因為捐血500c.c.最多只能3個月1次（男性年捐血量限制在1,500c.c.以內）。

目前台北捐血中心中各種血型都只剩下4至7天的庫存，其中新竹的AB型更僅剩不到4天庫存，而中南部情況稍好，至少有2種血型的庫存量超過7天。高雄捐血中心強調，醫護人員全程都配戴口罩及隔離衣，也落實量體溫、維持社交距離、場所通風、消毒頻率等措施，並提供口罩給未帶口罩的捐血民眾。

捐血條件嚴格

不過台灣血液基金會也提醒，自3月19日起曾出國的民眾，回國後必須「暫緩捐血28天」，以確保血品安全，曾與新冠肺炎確診者密切接觸或本身即為確診者，在痊癒之後同樣也暫緩捐血28天。

目前捐血條件非常嚴格，必須在17歲以上、65歲以下（逾65歲應取得醫師同意），女性和男性則需45和50公斤以上，血壓收縮壓90至160 mmHg，舒張壓介於50到95 mmHg。罹患糖尿病、心臟病、消化道潰瘍出血、高血壓、腎臟病、哮喘等的人，都應暫緩捐血，若曾患惡性腫瘤、白血病或吸毒者，永不得捐血。

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捐血中心 馬英九

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