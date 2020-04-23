別用想法餵養情緒 心理師教你跳脫防疫焦慮迴圈

新冠肺炎疫情嚴峻，成為近期全球關注焦點，而人類面對疾病的不確定性，易產生不安感，而使人繃緊神經，為防疫又長時間悶在家，更恐致使焦慮恐慌加劇，草屯療養院心理師教民眾，面對焦慮時如何從「心」改變，跳脫「想法－情緒」迴圈。

衛福部草屯療養院指出，受疫情影響，院內身心組求診者明顯增加，有人憂心疫情變化恐使身體虛弱的自己被傳染，也有待在家的熟齡族擔憂兒女在國外工作恐被感染，使其焦慮、恐慌症狀加重，甚至因此失眠，身心靈都受到影響。

「情緒需要想法來餵養，越餵養越壯大。」草療臨床心理師許嘉宏說，擔憂疫情的想法引發焦慮情緒，焦慮情緒再引發負面想法，負面想法又進一步引發恐慌情緒，這種「想法－情緒」迴圈正是在面對不確定情況下，引發恐慌情緒的主因。

但類似的焦慮迴圈並非無法扭轉，許表示，民眾可嘗試並練習去改變「想法－情緒」迴圈之間舊有的習慣性，其中有3個重要的步驟，也就是「覺察它（身體感受）」、「看到它（想法蔓延）」、「改變它（聚焦他處取代負面想法）」。

若能真實「覺察它」瞭解自身躁動、胸悶等感受，或覺得鬱悶、焦躁等情緒，「看到它」才能不再沉浸於疫情變化的預測或想像中，且預測和想像很可能不是事實，因此毋須隨想像起舞，別無端想像帶出更多焦慮，就「把想法當成只是一個想法」。

最後一個重要步驟就是「改變它」，民眾可在家中或自身感到舒適的角落，做一些讓自己覺得平靜的事，也能嘗試注意呼吸過程的每一瞬間，讓自己的注意力聚焦他處，取代且避免餵養負面想法給情緒，沒了想法，情緒自然起不了反應。

草屯療養院也提醒，正常飲食、運動、睡眠更是確保健康的根本，因此疫情期間仍須維持良好的生活習慣和作息，若緊張和焦慮，甚至驚恐狀態加劇，民眾就應到身心科門診接受專業評估和治療。