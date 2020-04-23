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「專業不專屬」 行政院今通過公共衛生師法草案

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院會後記者會。記者賴于榛／攝影
行政院會後記者會。記者賴于榛／攝影

新冠肺炎疫情期間，公衛師的角色重新被討論，立法院目前已有立委提案的「公共衛生師法」草案待審。行政院會今也通過院版「公共衛生師法」草案，將送立法院併案審議，要讓歷年累計數萬名受過公衛教育者，得經過國家考試及格後充任公共衛生師。

衛福部指出，我國公共衛生學系設立迄今40餘年，迄今已培育數萬名公共衛生專業人員，修法希望藉由認定該類人員之公共衛生專長（專業），並推廣三段五級之公共衛生策略，以應社會需要、增進全民健康。

根據政院版草案規定，想參加公共衛生師考試，必須是公立或立案私立大學、獨立學院或符合教育部採認規定之國外大學、獨立學院公共衛生學系、所、組、學位學程或與公共衛生相關學系、所、組、學位學程畢業，領有畢業證書者。衛福部醫事司長石崇良指出，但參酌立委與各界意見，未來在立院討論時可能放寬相關應考資格。

不過，公衛師法立法討論已將近20年，仍有社區、職業醫師及護理師質疑未來會有業務重疊。衛福部則解釋，不會踩現有醫師、護理師的專業紅線，將「專業不專屬」，包含草案第六條規定，非領有公共衛生師證書者，不得使用公共衛生師名稱。

草案並明訂公共衛生師業務內容，包含社區與場域之環境健康風險及方案之規劃、推動或評估；社區與場域之疫病調查及防治方案之規劃、推動或評估；社區與場域之民眾健康狀態調查及健康促進方案之規劃、推動或評估；社區與場域之食品安全風險調查及品質管理方案之規劃、推動或評估；其他經中央主管機關認可之公共衛生事務。

但草案也開放幾項情形，就算不是公共衛生師也能執行，包含醫事人員或其他專門職業及技術人員依其業務執行；政府機關(構)自行、委託或補助執行；學校、機構、法人或團體依研究計畫執行；軍事機關及所屬醫療機構涉及國防安全事務考量部分之執行。

衛福部 立法院

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