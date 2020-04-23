肥料實名制上路 農民怨手續繁複擾民

基層農民缺肥料問題未解除。國民黨立委洪孟楷、林文瑞今天呼籲，農委會要落實7天內把肥料交到農民手上的承諾；三芝筊白筍產銷隊長李阿陽表示，肥料實名制上線後相關手續繁複，許多農友年紀大了，操作起來相當困擾，希望能更簡化，別讓農民只為了買一兩包肥料卻要耗上大半天填資料。

李阿陽指出，現在若是少量需求，已經能買到肥料，但15日開始肥料實名登記制後，買肥料還需登記土地權狀地段、地號、面積，再以土地面去計算能買肥料的數量，實在太複雜；農委會應該要給一點彈性，讓買少量的農民免去要逐一登記。李阿陽接著說，現在政府每包肥料補助20元，同樣有手續繁複問題，要農民先提供土地資料做肥料預購，之後20元補助款由中央核撥到各地農會，再由農會撥入農友個人帳戶；建議在購買時直接扣掉20元，如此會方便許多。

洪孟楷表示，一期水稻正值營養生長期，若4月底前還是拿不到肥料，錯過施肥黃金期，將影響收成。洪說，農委會主委陳吉仲在15日承諾，7天內一定讓農民有肥可用，但日前卻仍有部分農民陳情缺肥，農委會應拿出對策，手續繁複部分也要著手改進。

農委會農糧署主任秘書陳啟榮表示，肥料今年產量足夠，主要受擔心缺肥的心理因素影響，造成囤積現象才會短缺。推出實名制就是要解決囤積問題，相關手續不夠方便，都在研議簡化中，包括檔案登記一次即可建檔，之後不用重複輸入；也將推出登記一次，分次提領辦法，避免要一直填寫表單情況；每包肥料補助20元部分，也將放寬到補助金額在200元以下，能直接抵扣，方便農民作業。

林文瑞表示，農委會對肥料總量管制之餘，也要加強宣導農民沒有缺肥，不要有恐慌心理；否則恐慌心理持續蔓延，政府準備再多肥料都會不夠支應。