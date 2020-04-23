愛心不間斷 張榮發基金會捐交通車守護馬祖偏鄉教育

現行防疫雖為各界關注的第一要務，但值此期間各社福團體關懷偏鄉教育，愛心仍不間斷。張榮發基金會今天特別前往馬祖，捐贈一輛箱型車給北竿地區孩童，協助他們解決日常就學與課後輔導等交通問題，不用再煩惱課程受交通影響而中斷，以縮小城鄉差距，保有與都會孩童一樣的平等受教權。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，馬祖因為公共運輸交通工具有限，且地形高低起伏甚大，道路坡度陡峭，讓中小學生就學甚為不便，更可能因此影響上學。張榮發基金會特別捐贈連江縣府與國立海洋大學馬祖分校一輛九人座交通車，共同推動偏鄉教育服務，投入北竿地區中小學課後輔導，讓馬祖的孩子們有便利的交通工具接駁，並得以順利銜接課程，使得偏鄉不再是偏鄉，更具競爭力。

張榮發基金會說，鍾德美除代表基金會象徵性將新車鑰匙捐贈給連江縣政府教育局處長陳冠人與海大校長張清風，昨天晚間也分別親自前往北竿中山國中及塘岐國小，關心百餘名學生課後輔導情形，送給每名學生一組長榮貨櫃船微型積木，也與師生分享新交通車的消息。

張榮發基金會2016年張榮發基金會曾與立榮航空攜手，至馬祖南竿舉辦「我心飛揚－I Believe I Can Fly」講座，由立榮航空各個領域的專家擔任講師，和在地的大小朋友探索充滿挑戰的航空業，為未來的就學方向及職涯規畫提早做準備，當時參與人數超過450人，除了南竿學校，北竿的師生更搭船前來。