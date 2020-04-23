全民防疫釀另類疫情 精神皮膚科診所患者增

疫情來襲，全民力拼防疫，卻意外衍生出另類疫情，愈來愈多民眾因戴口罩、洗手導致冒痘和皮膚炎等問題，也有民眾在家中宅出病來，讓精神科、皮膚科診所就診患者不減反增。

新冠肺炎延燒4個多月，民眾對於醫院、診所敬而遠之，以避免任何感染風險，中央健康保險署最新統計也發現，全台1到3月就醫人次減少445萬人次其中以西醫診所受到的衝擊最大，就醫民眾從去年1676萬人次降至1390萬人次、降幅達17%，但精神科、皮膚科就診人次卻逆勢增加。

開業皮膚科診所醫師邱品齊接受中央社記者訪問時說，每年1、2月本來就是皮膚科旺季，今年受到疫情影響，很多濕疹、香港腳的輕症患者不敢到大醫院看診，轉而到家附近的皮膚科診所就醫，防疫戴口罩、勤洗手也釀成另類的「皮膚疫情」。

邱品齊指出，全民防疫意識提高，民眾外出幾乎是口罩不離「臉」，由於臉部皮膚長時間悶在口罩下，水氣和出油容易使毛囊發炎冒痘，也可能因戴口罩又講話導致濕疹，若是酒糟患者那更慘，臉一悶熱就可能冒出紅斑，久久不退。

不想口罩戴出花花臉，最好的方法就是不要戴太久，他建議，民眾應盡量避免太長時間戴口罩，到了空曠處、可以保持社交距離的地方就拿下來透透氣，讓皮膚休息一下，一回到家也要盡快將臉洗乾淨，都能避免皮膚問題產生。

此外，隨處可見的酒精也是另一大元兇，邱品齊說，酒精屬於刺激性的物質，長期使用酒精會使皮膚變得乾燥，若沒有注意保濕，角質層恐脫屑、乾癢，呼籲用完酒精、洗完手務必要擦護手霜或乳液。

邱品齊強調，近期市面上愈來愈多防疫產品聲稱可噴皮膚、消毒，但很多都沒有衛生福利部許可的成分，民眾切勿一味聽信廠商宣稱的效果或使用方式，避免長時間刺激皮膚或吸入造成未知傷害。

新冠肺炎蔓延，台灣居家隔離、居家檢疫人數大增，民眾在閒暇之餘也盡可能窩在家中，也讓許多人悶出病來。

開業精神科診所醫師王家駿表示，3月份初診患者確實明憲增加，以有失眠、憂鬱問題者占大宗，很多上了年紀的中老年族群因為疫情影響不再外出踏青、散心，整天悶在家裡悶出問題，其餘原本就有身心問題的患者，因為害怕染疫，內心恐慌加劇，睡得更不好、焦慮問題更嚴重。

王家駿說，相較世界多國，台灣疫情還算控制得不錯，民眾只要做好防護、勤洗手、量體溫，還是應該適當出門走走，家人間多多聯繫、彼此打氣，有身心、精神症狀可撥打安心專線，或求助精神科醫師。