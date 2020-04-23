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首季健保就醫大減445萬人次 5科別診所成重災戶

中央社 / 台北23日電

武漢肺炎延燒，民眾就醫意願降低。根據健保統計，全台首季就醫人數比去年同期減少445萬人次、降幅14%，以西醫診所衝擊最大，內科、家醫科、小兒科、耳鼻喉科、復健科成重災戶。

去年12月底，中國武漢爆發不明原因肺炎疫情，短短4個多月在全球釀成大流行，為了避免增加感染風險，許多人選擇窩在家裡，連就醫人潮都明顯減少。

根據衛生福利部中央健康保險署最新統計，今年1到3月全台門急診就醫約2698萬人次，比去年同期3143萬人次減少445萬人次、降幅約14%；住院人次方面則從去年26萬件降至22萬件、降幅約14%。

進一步分析門急診就醫人次，以西醫診所受到的衝擊最大，就醫民眾從去年1676萬人次降至1390萬人次、降幅17%，其次是醫院層級從892萬人次降至753萬人次、降幅15%；反觀牙醫、中醫診所受到的影響相對少，牙醫從去年265萬人次降至247萬人次、降幅僅7%，中醫診所則從去年308萬人次降至306萬人次、降幅約1%。

健保署副署長蔡淑鈴接受中央社記者訪問時表示，武漢肺炎疫情延燒以來，許多民眾擔心大醫院會收治確診病人、恐增感染機會，紛紛避免到醫院就醫，也將不危急的手術期程延後，另因疫情期間人人戴口罩、勤洗手，流感、上呼吸道感染的狀況也大幅降低，導致就醫人次大減。

全民戴口罩、勤洗手的防疫成果同樣反映在西醫診所的就醫人次上，蔡淑鈴說，西醫診所當中就醫人次降幅前5名的科別包括內科、家醫科、小兒科、耳鼻喉科及復健科，顯示在積極防疫下，小病都變少了；值得注意的是，在疫情期間，精神科、皮膚科就診人次不降反升。

蔡淑鈴說，牙醫診所方面因有一定風險，很多民眾除非牙痛必須看牙醫，其餘洗牙等非緊急的就診也都取消；中醫診所因大多治療長期疾病，影響相對較少。

新光醫院副院長洪子仁受訪時說，疫情期間民眾擔心到醫院就醫增加感染風險，不必要、不緊急就醫也大幅減少。以新光醫院為例，該院總門診量降幅為14%，各科別中以皮膚科門診量衰退逾30%最嚴重，耳鼻喉科、復健科、小兒科平均減少約25%；血液腫瘤科、一般內科門診量則有平均約10%成長。

洪子仁表示，疫情期間民眾防疫意識高漲，外出、通勤老早就戴上口罩，而且隨處都有酒精可以消毒，不只降低感染武漢肺炎風險，就連流感、感冒等常見感染性疾病也一併預防了，導致耳鼻喉科、小兒科不論醫院或診所的就診人次都大減；另避免到醫院，有皮膚疾病可能也因此改到診所治療。

小兒科診所醫師林應然表示，身為醫師自然樂見全民公衛做得好、孩子們健健康康，但另一方面又憂心著診所營運危機，不知道還能再支撐多久。

林應然說，武漢肺炎期間，以往專看呼吸道、感染科疾病如小兒科、耳鼻喉科真的遭受巨大衝擊，業績至少腰斬，對老醫師而言可以趁機休養生息，但對於年輕醫師而言隨時都可能倒閉。

醫院、診所受到疫情衝擊影響收入，但仍有房租、員工薪資等費用得付，蔡淑鈴指出，為了避免醫療院所出現倒閉潮，健保署決議先給付去年同期金額作為暫付款，也將過去按季結算的總額改為年度結算，盼協助醫療院所度過難關。

此外，除了衛福部擴大醫事人員防疫補助，蔡淑鈴透露，財政部和經濟部正分別研擬給予醫護減稅、水電費減免等，幫助醫界熬過這次疫情。

疫情 新冠肺炎

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