觀光紓困審核複雜 導遊怨：不能簡化一點嗎？

新冠肺炎疫情延燒，也連帶重創觀光旅宿業，交通部觀光局上周公布觀光產業第二波紓困經費申請要點，將補助對象涵蓋旅宿業、領隊導遊等。有導遊抱怨，觀光局審核條件多元複雜，且都是用「紙本」在收集文件，一個導遊提出的相關證明至少要40張紙之多，和政府多年來力推的「公文減張」背道而馳，為何不能線上申請方式因應。

對此，觀光局表示，確實有收到部分旅行業者、導遊領隊反映相關問題，這一兩天就會修正申請要點，未來只要出具帶團證明，以及一張總表即可，不用再每團行程都列印，盡量簡化申請流程。

為了穩定觀光旅宿業營運，觀光局提出第二波紓困補助計畫，只要是最近一年內帶過8團以上、總天數達40天的導遊領隊，國民旅遊隨團服務人員帶40團，且總天數80天以上，可請領每月補貼1萬元、連續3個月。

根據觀光局統計，上周一（13日）開放申請，截至20日止，已有25件 導遊、領隊、隨團服務人員提出申請案。

儘管案量看起來不多，不過有部分導遊抱怨，申請條件相當複雜，除了要執業證影本外，還要近一年執行導遊或領隊相關業務資料，包括行程表、責任保險單、契約關係、出團證明等，最起碼就要印8個團，甚至是40天以上的行程，如果一天行程是一張Ａ4紙，至少就得附上40張紙，實在是有夠麻煩。

此外，也有導遊抱怨，光是搜集這些「出團行程表」就很耗時，如果每一個導遊領隊都要提出相關證明，又全都是紙本在收集，一個導遊40張紙，全台1萬2000名導遊，起碼就要印48萬張紙，不僅準備起來痛苦，相信觀光局人工一項項核對也很麻煩，辦公室都堆滿了「紙」，難道不能環保一點嗎，政府不是在講數位轉型，為什麼不能用更聰明的方式來解決。

實際上，近期因為紓困計畫啟動，除了領隊導遊外，旅行社、民宿、旅館等各項申請文件大量湧入，一箱箱「資料」，幾乎也快把觀光局辦公室塞滿，為了核對這些資料，觀光局近期也頻繁加班。

對此，觀光局表示，確實發現類似問題，目前內部已決議做調整，讓申請文件盡量簡化，未來只要出具帶團證明、行程總表即可，不用再把每一個團的行程全都印出來。

至於為什麼不改成線上申請？觀光局表示，之前確實有在考慮是否採線上作業，但因為網頁製作還需要花時間，考量到紓困的急迫性，因此採紙上作業。