7天催出6萬多名駕駛申請紓困 監理所站人員快爆肝

顧慮疫情，民眾出門意願低了，更幾乎沒人出國不必搭車到機場，連帶衝擊計程車、租賃代步、遊覽車駕駛的生計。交通部針對這些職業駕駛給每個月1萬元、連三個月薪資補貼。監理所站排隊秩序良好，台北市監理所副所長曹金煌苦笑說，唯一被民眾罵的是「為什麼一直打電話來催我們申請」，過去七天全台催出6萬多人申請。

公路總局統計至22日，遊覽車駕駛約八成七有1萬1598人完成申請，計程車有5萬6201人，累積6萬7799人；還不含本周二開始接受辦理的租賃代步駕駛。台北區監理所副所長楊聰賢說平日一天3000多件，上個周末加班就受理了8000多件。白天窗口收件後，他們下班時間還要審核、建檔等，周日一路加班到周一凌晨2時。至昨天有1萬6000多件辦好，尚有三成的計程車駕駛沒來。

台北市監理所管理的計程車全台最多有3萬多輛，遊覽車有3800多輛，單日高峰受理了6030件，動員55人次加班。曹金煌說，為了讓大家盡快領到現金，秉持當日收件、次日一早送銀行撥款的原則，工作到晚上10時是正常，有時到凌晨2時。部分女性職員覺得晚歸危險，乾脆夜宿在辦公室。

開計程車近十年的劉姓駕駛說，民眾消費活動減少，不去餐廳、不到外面玩，計程車的生意跟著變差。開車12個小時在疫情期間勉強糊口，這這筆錢讓全家喘口氣。他說，無論三個月、六個月，大家都一樣，希望疫情快結束。

30歲的Uber張姓駕駛說接單數對半砍，車子才買一年，還有四年貸款要繳，覺得壓力不小。感嘆原本兼差開Uber是為了多存錢，如今得用正職薪水來補。他說，機場接送利潤最好，但出入境的人減少，過去一天兩趟機場，現在掛零。

64歲計程車江姓駕駛說，SARS時計程車生意是逐漸減少，這次新冠肺炎是懸崖式的驟減。因為有慢性病怕在密閉空間易被感染，他已經70天沒營業，也打算就此退休。