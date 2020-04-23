美國MIT辦防疫黑客松 北醫設計自評感染風險App勝出

新冠肺炎蔓延全球，美國麻省理工學院4月舉辦新冠肺炎國際黑客松（hackathon），邀集全球資訊好手集思廣益提出創新的防疫方案，台北醫學大學團隊運用大數據設計的居家自我評估手機App「Smart Triage」勝出競賽，使用者透過這項工具就能自行初步評估感染風險，並據此決定是否進一步就醫。

台北醫學大學醫學資訊研究所副教授雪必兒（Shabbir Syed Abdul）表示，新冠肺炎引起民眾恐慌，不少人出現些微症狀便宛如驚弓之鳥、急著求醫，但貿然求醫可能反倒提升感染機率。有鑑於此，台北醫學大學與來自美國、香港、哥倫比亞等國成員組成研發團隊，設計出這項工具。

雪必兒表示，這項工具以美、中兩國共7萬2000筆新冠肺炎確診病例數據作為資料庫，手機使用者輸入年紀、生活習慣、慢性病史及目前症狀後，App便會分析告知使用者目前的風險程度，提供使用者自行研判是否需要前往醫院進一步檢查。如果分析分數偏低，使用者就可避免前往醫院，免得徒增感染風險。

這項工具除了能夠協助民眾自我評估感染風險，還有機會結合醫院掛號看診系統，讓使用者知道候診等待篩檢所需要的時間、精準應知道何時前往醫院，如此一來，就醫人潮就可有效分流，使群聚傳染風險再降低。

被問及美國與中國確診者的資料庫是否適用於台灣人，雪必兒回應，這套資訊系統會持續蒐集使用者資料來自我學習，當台灣使用者增加，系統將會逐漸適應台灣確診者條件，使台灣人使用的準確度越來越高。

雪必兒表示，這項工具在技術上已準備好，目前正在找尋台灣的合作對象，只要有醫院願意合作，隨時都能上線，盼能及早加入台灣防疫前線。