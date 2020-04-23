快訊

傳病危？陸官媒曝金正恩回電敘利亞 暗示北韓一切如常

示威者捕抓潮？香港「磚頭致死案」謀殺起訴的司法爭辯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經費不夠？漁民欲納入勞動部紓困方案 農委會協調中

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
與勞工同樣投保勞保，也同樣適用勞基法，漁民卻被排除在勞動部的紓困方案之外，農委會20日發函勞動部，建議勞動部能夠整體考量，協助漁民度過難關。圖／琉球區漁會提供
與勞工同樣投保勞保，也同樣適用勞基法，漁民卻被排除在勞動部的紓困方案之外，農委會20日發函勞動部，建議勞動部能夠整體考量，協助漁民度過難關。圖／琉球區漁會提供

同樣是投保勞保的漁民，卻被排除在勞動部3個月3萬元紓困計畫外，漁民心急反映，農委會本周也與勞動部協調，建議勞動部可以整體考量，但兩單位初步接觸，勞動部認為要納入漁民紓困經費不夠，農委會則是持續溝通協調中。

農委會漁業署長張致盛表示，漁民投保勞保，與勞工條件是一致的，這問題應該從勞保體系去處理，會比較單純，各地漁會持續向漁業署反映問題，漁業署也在第一時間反映給勞動部，希望勞動部能夠整體考量，但勞動部初步回應是經費不夠，因此農委會持續溝通中。

張致盛表示，在農委會的漁業紓困方面，針對漁船雇用外籍船員（含娛樂漁船），提供三個月、每月5700元給船主；另外若符合休漁條件者也給予補助，同時漁貨行銷部分，農委會也努力協助。

至於現在正值鮪魚季節，蘇澳、新港、東港、琉球、高雄等東部漁會希望能夠指定休漁度難關，張致盛表示，漁民有這樣的建議，漁業署有整體在考慮中，但尚未定案。

根據勞動部推出的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」條件，需具我國國籍的自營作業者或無一定雇主之勞工由職業工會參加勞工保險，且今年3月31日已參加勞工保險，3月份月投保薪資為2萬4000元(含)以下，申請生活補貼時仍為加保中，2018年度個人綜合所得總額未達綜合所得稅課稅標準等，但因為政府資源有限，如果已領取其他機關所定性質相同補助、補貼或津貼者，勞動部生活補貼無法重複發給。

與勞工同樣投保勞保，也同樣適用勞基法，漁民卻被排除在勞動部的紓困方案之外，農委會20日發函勞動部，建議勞動部能夠整體考量，協助漁民度過難關。圖／琉球區漁會提供
與勞工同樣投保勞保，也同樣適用勞基法，漁民卻被排除在勞動部的紓困方案之外，農委會20日發函勞動部，建議勞動部能夠整體考量，協助漁民度過難關。圖／琉球區漁會提供

勞動部 農委會 漁民 疫情紓困

延伸閱讀

「一天接200多通電話！」漁民被排除紓困 電話打爆漁會

農委會 爭取發現金給農民

公部門打工…最快下周起 申請門檻大鬆綁

軍艦群聚感染扯上漁業署 陳吉仲回應了

相關新聞

氣象局發布大雨特報 這四縣市留意局部大雨

受到東北季風及華南雲雨區東移影響，中央氣象局今晚間針對台北、新北、基隆、宜蘭等四縣市發布大雨特報，明天(23日)基隆北海...

「一天接200多通電話！」漁民被排除紓困 電話打爆漁會

投保勞保的漁工，究竟適不適用勞動部的紓困方案？連日來多名漁民的詢問電話打爆漁會，漁會人員解釋到燒聲無力，因為到目前為止，...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過...

觀光紓困審核複雜 導遊怨：不能簡化一點嗎？

新冠肺炎疫情延燒，也連帶重創觀光旅宿業，交通部觀光局上周公布觀光產業第二波紓困經費申請要點，將補助對象涵蓋旅宿業、領隊導...

7天催出6萬多名駕駛申請紓困 監理所站人員快爆肝

顧慮疫情，民眾出門意願低了，更幾乎沒人出國不必搭車到機場，連帶衝擊計程車、租賃代步、遊覽車駕駛的生計。交通部針對這些職業...

肥料七天保證到手破功？ 藍委接獲農民反映還是拿不到

立法委員洪孟楷、林文瑞上午在立法院舉行「肥料實名制上路程序繁瑣惹農怨 陳吉仲七天保證到手破功請辭嗎！？」記者會，指農委會...

美國MIT辦防疫黑客松 北醫設計自評感染風險App勝出

新冠肺炎蔓延全球，美國麻省理工學院4月舉辦新冠肺炎國際黑客松（hackathon），邀集全球資訊好手集思廣益提出創新的防...

經費不夠？漁民欲納入勞動部紓困方案 農委會協調中

同樣是投保勞保的漁民，卻被排除在勞動部3個月3萬元紓困計畫外，漁民心急反映，農委會本周也與勞動部協調，建議勞動部可以整體...

疫情影響家暴增加 防治專家：練「三段法」思考防家暴

新冠肺炎全球大流行，衛福部統計，疫情發生1至3月全國家暴通報案件約3萬2000件，與108年同期相較，約成長5％；嘉義縣...

天氣穩定要等周末 氣象局：高山降雪機率僅30%

中央氣象局表示，今、明天氣不穩定，北台灣偏涼，到了周末高溫會回升2、3度，中南部依舊偏熱。至於高山降雪的機率，要視水氣及...

全台灣濕冷雨勢不小 入夜下探15度低溫

今天天氣轉為又濕又冷，而且全台灣都有下雨的機會，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，造成今天...

熱門新聞

全聯6折開賣時段曝光 他搶下神級商品煞羨網友：超划算

62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

發明N95口罩核心技術 蔡秉燚：寧救1億人、不要1億美金

口罩退燒？便利商店插卡預購實測速度超快

氣象局發布大雨特報 這四縣市留意局部大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。