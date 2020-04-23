經費不夠？漁民欲納入勞動部紓困方案 農委會協調中

同樣是投保勞保的漁民，卻被排除在勞動部3個月3萬元紓困計畫外，漁民心急反映，農委會本周也與勞動部協調，建議勞動部可以整體考量，但兩單位初步接觸，勞動部認為要納入漁民紓困經費不夠，農委會則是持續溝通協調中。

農委會漁業署長張致盛表示，漁民投保勞保，與勞工條件是一致的，這問題應該從勞保體系去處理，會比較單純，各地漁會持續向漁業署反映問題，漁業署也在第一時間反映給勞動部，希望勞動部能夠整體考量，但勞動部初步回應是經費不夠，因此農委會持續溝通中。

張致盛表示，在農委會的漁業紓困方面，針對漁船雇用外籍船員（含娛樂漁船），提供三個月、每月5700元給船主；另外若符合休漁條件者也給予補助，同時漁貨行銷部分，農委會也努力協助。

至於現在正值鮪魚季節，蘇澳、新港、東港、琉球、高雄等東部漁會希望能夠指定休漁度難關，張致盛表示，漁民有這樣的建議，漁業署有整體在考慮中，但尚未定案。