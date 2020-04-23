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經費不夠？漁民欲納入勞動部紓困方案 農委會協調中
同樣是投保勞保的漁民，卻被排除在勞動部3個月3萬元紓困計畫外，漁民心急反映，農委會本周也與勞動部協調，建議勞動部可以整體考量，但兩單位初步接觸，勞動部認為要納入漁民紓困經費不夠，農委會則是持續溝通協調中。
農委會漁業署長張致盛表示，漁民投保勞保，與勞工條件是一致的，這問題應該從勞保體系去處理，會比較單純，各地漁會持續向漁業署反映問題，漁業署也在第一時間反映給勞動部，希望勞動部能夠整體考量，但勞動部初步回應是經費不夠，因此農委會持續溝通中。
張致盛表示，在農委會的漁業紓困方面，針對漁船雇用外籍船員（含娛樂漁船），提供三個月、每月5700元給船主；另外若符合休漁條件者也給予補助，同時漁貨行銷部分，農委會也努力協助。
至於現在正值鮪魚季節，蘇澳、新港、東港、琉球、高雄等東部漁會希望能夠指定休漁度難關，張致盛表示，漁民有這樣的建議，漁業署有整體在考慮中，但尚未定案。
根據勞動部推出的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」條件，需具我國國籍的自營作業者或無一定雇主之勞工由職業工會參加勞工保險，且今年3月31日已參加勞工保險，3月份月投保薪資為2萬4000元(含)以下，申請生活補貼時仍為加保中，2018年度個人綜合所得總額未達綜合所得稅課稅標準等，但因為政府資源有限，如果已領取其他機關所定性質相同補助、補貼或津貼者，勞動部生活補貼無法重複發給。
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