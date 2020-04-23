「一天接200多通電話！」漁民被排除紓困 電話打爆漁會

投保勞保的漁工，究竟適不適用勞動部的紓困方案？連日來多名漁民的詢問電話打爆漁會，漁會人員解釋到燒聲無力，因為到目前為止，勞動部並未說明，讓漁會無所遵循；漁業界串聯發聲，希望勞動部與農委會能再協調。

勞動部推紓困方案，補貼自營作業者或無一定雇主的勞工3個月共3萬元，三天申請案件逾14萬件，補貼已經開始匯入勞工帳戶，同樣保勞保的漁民，卻被排除在紓困外，引發各地漁會不滿；農委會本周一發函勞動部，建議能整體考量，將投保勞保的漁民也納入紓困對象，一同照顧漁民，但未獲得回應。

全國漁會總幹事林啟滄表示，會員頻頻反映，漁會也極力爭取；漁會會員約有42萬人，推估符合勞動部紓困條件的，至少有三分之一到二分之一，漁民既然投保勞保，就是勞動工作者，也適用勞基法，符合相關條件者，應該要納入紓困。

林啟滄表示，受到新冠肺炎疫情的影響，兩三個月漁民普遍不太能出海，漁民漁工有些屬於分紅制領薪，沒有出海怎麼分紅？加上已經逾兩個月沒有新的漁工進來，就算有出海的漁船，也因為漁工缺乏，過去可能三艘船都能一起出海捕魚，現在合併成一艘，漁民的狀況並不好。

「我一天要接200多通電話。」琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，他已經講到燒聲，本周紓困計畫已經開始申請，漁民也說要來漁會申請，但也不知道該如何跟漁民解釋，因為現階段農委會正在爭取中，還沒有結果；漁民從事漁業也是無固定雇主，但紓困辦法僅適用有加入公會的無固定雇主勞工，並不包含漁民。

蔡寶興表示，漁民也加入勞保，不應該被排除在紓困計畫外，漁會會員是勞工保險條例第六條第八款勞保被保險人，也投保勞保，也有不少漁民投保的是最低薪資，但因為農業免稅，無稅籍資料，因此被排除在外。