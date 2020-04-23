疫情影響家暴增加 防治專家：練「三段法」思考防家暴

新冠肺炎全球大流行，衛福部統計，疫情發生1至3月全國家暴通報案件約3萬2000件，與108年同期相較，約成長5％；嘉義縣社會局說，1至3月家暴1084件次，較同期增加157件次;專研家暴、輔導家暴逾20多年的國立中正大學犯罪防治系教授林明傑指出，疫情下導致經濟蕭條，甚至居家隔離雙重壓力，讓家暴者心情受到打擊。

林明傑指出，家暴案約6成親密伴侶，對兒少與老年傷害各占15%。不管哪類7成來自家暴家庭，也就是幼年目睹父母間暴力甚至自幼被打，所以沒學過和平面對衝突方法，甚至沒想過可以想方法法面對不舒服。這表示家暴其實是心理創傷，再加上沒能學習好的做法導致。

林明傑鼓勵有家暴行為者，或有情緒起伏者，根據「三段法」做好思考。第一、先想是否希望子女學到暴力導致婚姻也不好，如果不希望，應該想怎樣做好示範，如自我整理與休閒紓導。

第二、自問能否練好「閃招」，如果第一題是不希望子女不好，那應該在氣起來時，做好緊急煞車，這時先馬上離開現場，並用一口喝水或深呼吸鬆肩膀，讓心放鬆，鼓勵練上三遍，看自己能否放鬆，「此時告訴自己，我能控制好自己，並告訴對方兩三天後再談此事。

第三、搜尋網路「面對困難的智慧」，或回想有無聽過宗教或古人有道理的話，甚至去問宗教場所詢問如何面對，林明傑曾鼓勵1名毆打愛賭博妻子丈夫去問神明，神明指出面對困難新想法，讓丈夫釋懷找出好方法，幫妻子戒賭，找到工作。

林明傑最近將研究與輔導心得寫成一本書「家庭暴力的全貌與防治」，說明實例與成功方法，並將教導影片放在影音平台YouTube，可搜尋「中正大學婚姻溝通」、「簡易身心輔導法」、「善意溝通四關鍵」，教導性溝通、情緒溝通、衝突溝通、酒癮保健、身心保健的簡易氣功等。